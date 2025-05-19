Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terörsüz Türkiye kavşağını inşallah suhuletle döndükten sonra Türkiye Yüzyılı menziline çok daha hızlı ulaşacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle bir araya geldiği programda, "Terörsüz Türkiye kavşağını inşallah suhuletle döndükten sonra Türkiye Yüzyılı menziline çok daha hızlı ulaşacağız. En büyük eserimiz olarak sizlere güvenliğin, huzurun, refahın olduğu, terörün kalıntısının dahi olmadığı bir Türkiye'yi inşallah emanet edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençler ve milli sporcularla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bir araya geldi. Gençlere hitap eden Erdoğan, 81 il ile birlikte yurt dışında ve gönül coğrafyasındaki tüm gençlere selamlarını ileterek, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle siz kıymetli gençlerimizle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Sizlerin şahsında 81 ilimizle birlikte yurt dışında ve gönül coğrafyamızda yaşayan her bir gencimize selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Bugün farklı branşlarda başarıdan başarıya koşan milli sporcularımızın yanı sıra bilimde, sanatta, sivil toplum ve teknolojide önemli işlere imza atan Türkiye temsilcisi gençlerimizle beraberiz. Evvela elde ettiğiniz başarılardan ötürü sizleri canı gönülden tebrik ediyor, başarılarınız inşallah daim olsun diyorum. Ülkemize yaşattığınız sevinçler için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizleri yetiştiren anne ve babalarınıza, hoca ve eğitmenlerinize buradan ayrıca şükranlarımı iletiyorum. Hepsine sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum" dedi.

Gençlerin başarılarını tebrik eden Erdoğan, onları yetiştiren ailelere ve eğitmenlere de teşekkür etti. Erdoğan, "Siz, kıymetli arkadaşlarımın nezdinde yarınlarımızın mimarı, geleceğimizin teminatı, Türkiye Yüzyılı'nın mihmandarı olan tüm gençlerimizle gurur duyduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Sizler Türkiye'nin yüz akısınız, siz milletimizin güven kaynağısınız. Her biriniz bu toprakların medarı iftiharı, istikbalimizin kilit taşlarısınız. Rabbim yolunuzu da, bahtınızı da, zihninizi de açık eylesin. Şanla ve şerefle yazdığımız, basiret ve ferasetle süslediğimiz, şefkat ve merhametle son şeklini verdiğimiz tarihimiz nice zorluklarla doludur" diye konuştu.

Konuşmasında Türk milletinin tarihindeki zorluklara ve zaferlere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malazgirt önlerinden İstanbul'un fethine, Çanakkale sırtlarından Milli Mücadele'ye, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan 15 Temmuz'a zafer ve diriliş destanımız her seferinde yeniden kaleme alınmıştır. Bu destanlarda en büyük pay, hiç şüphesiz milletimizin bağrında yetişen gençlerimizin olmuştur. İşte 19 Mayıs 1919 bunun en güzel örneklerinden biridir. Bundan tam 106 sene önce esaret zincirlerini tek tek kırdığımız, emperyal güçleri hezimete uğrattığımız, bu topraklara İslam mührünü tekrar vurduğumuz, bugün dünyanın gıpta ile baktığı bir zafere giden yolun ilk adımını attık. 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan bağımsızlık ateşi çok kısa sürede Anadolu'nun dört bir yanına dalga dalga yayıldı. Sonuçta milletimiz de birlikte sizin gibi gençlerimizin fedakarlıklarıyla bezeli mücadelesi sayesinde muhteşem bir zaferle taçlandı. Sevgili genç kardeşlerim, şanlı bir maziden parlak bir istikbale giden asırlara sari yolculuğumuz bugün de aynı kararlılıkla devam ediyor. Spordan savunmaya, diplomasiden güvenliğe, bilimden teknolojiye, enerjiden eğitime her alanda başarıdan başarıya koşuyoruz. Şunu bilmenizi isterim, Türkiye Yüzyılı hedefimize varıncaya kadar bu yolculuk hiç bitmeyecek" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin her alanda ilerleme kaydettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye kavşağını inşallah suhuletle döndükten sonra Türkiye Yüzyılı menziline çok daha hızlı ulaşacağız. En büyük eserimiz olarak sizlere güvenliğin, huzurun, refahın olduğu, terörün kalıntısının dahi olmadığı bir Türkiye'yi inşallah emanet edeceğiz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Külliyemizi teşrifleriniz için her birinize teşekkür ediyorum. Bu vesileyle istiklal ve istikbalimiz için şanlı hilalin gökte şafaklar gibi dalgalanması için hayasız akınlara karşı göğüslerini siper eden tüm şehitlerimize Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Yiğitler yurdunun bin nefesli göğsüne canlarıyla kanlarıyla hayat veren tüm gazilerimizi aynı şekilde minnetle şükranla alıyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kahraman ordumuzun tüm mensuplarını, kurtuluş savaşımızın bütün neferlerini saygıyla iade ediyorum" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gençler kendilerini ve spor branşlarını anlattı. Gençlerden birinin terörsüz Türkiye sorusunu cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan sonraki süreçte her şeyden önce meydanlarda gördüğünüz gibi halaylar çekilmeye başlandı. Yaylalar artık şenlenmeye başladı. Benim bütün çoban kardeşlerim artık hayvanlarını küçükbaş, büyükbaş alıp rahatlıkla yaylalara çıkacaklar ve oralarda yayacaklar. İnşallah artık 'Bunlar benim hayvanlarım. Bu küçükbaş, bu büyükbaş' diyecekler ve biz de bunlarla iftihar edeceğiz. Şu anda görüştüğüm bütün çoban kardeşlerimin huzuru var, mutluluğu var" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerin yapay zeka üzerine çalışmaları ile ilgili soruya ise şöyle cevap verdi:

"Tabii birinci derecede şu anda teknik altyapıya sahip olan üniversitelerimiz bunun üzerine üzerine giderek devam ettiriyorlar. İşte İstanbul Teknik Üniversitesi bunlardan bir tanesi. Yıldız hakeza öyle, Orta Doğu hakeza öyle. Bu üniversitelerimiz yapay zeka üzerinde duruyor. Ayrıca tabii TEKNOFEST ile ilgilenen BAYKAR, o da bu konuyla farklı bir şekilde ilgileniyor. Şimdi bir de tabii BAYKAR olarak kendileri lise kısmını da yani BAYKAR Fen Lisesi onu da kurdular. Böylece üniversiteye geçişte buradan bu şekilde yetişmiş gençlerimiz gelecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta liderlerin çocukluk halleriyle ilgili hazırlanan içeriği hatırlatarak, "Bu hafta ben Arnavutluk'taydım. Arnavutluk'ta belki izleyenleriniz de olmuştur. Arnavutluk takdimde enteresan bir şey yaptı. Bütün ülkelerin devlet başkanlarını, başbakanlarını yapay zeka ile ekrana getirdi. Çok ilginçti. ve orada her ülkenin devlet başkanı veya başbakanı o yapay zekada takdim edildi. İnşallah bizler de en yakın zamandaki yapılacak yarışmada böyle bir altyapıya sahip olarak meydana çıktık, çıkıyoruz. Kendimize güveniyoruz, sizlere güveniyoruz ve böylece güçlü bir yapay zeka altyapısıyla da inşallah geleceğe yürüyoruz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendini tanıtarak Marmara Koleji'nde eğitim gördüğünü ifade eden gence, "Ben Marmara Üniversitesi'nden mezun oldum. Sen de Marmara Koleji'nde okuyorsun. Ama biz kuzeyden inşallah çok farklı branşlarda madalyalar bekliyoruz" dedi.

Anayasa ile ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Erdoğan, "Bundan 20 sene öncesinin anayasasıyla gidemeyiz. Yeni bir anayasa ve bunu inşallah sizlerle beraber yapacağız. Yeni anayasada da eksiklerimiz nelerse bu eksikleri de gidermek suretiyle yeni nesil bir anayasayı inşallah milletimize kazandıracağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA