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Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Dubai'ye gidiyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai'ye resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere yola çıktı. Ziyaret kapsamında ikili görüşmelerin yanı sıra diğer devlet başkanlarıyla da görüşmeler yapılacak. Ayrıca, Mısır Cumhurbaşkanı El-Sisi'nin daveti üzerine Kahire'ye de gidecek olan Erdoğan, iki ülke arasında ekonomi, ticaret, turizm, enerji ve savunma gibi konuları görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Dubai'ye gidiyor

ANKARA- Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Onur konuğu olarak davet edildiğimiz bu yılki zirvede ikili temaslarımızın yanı sıra zirveye katılan diğer devlet başkanlarıyla da görüşmeler gerçekleştireceğiz" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emirliklerinin ardından Mısır Cumhurbaşkanı El-Sisi'nin daveti üzerine Kahire'ye gideceğini ifade ederek, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile ekonomi, ticaret, turizm, enerji ve savunma başta olmak üzere ülkeler arası pek çok konunun istişare edileceğini ve gündemde İsrail'in Gazze'ye olan saldırıları olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda Ankara Valisi Vasip Şahin ve ilgililer uğurladı. Erdoğan ile birlikte, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat da BAE'ye gitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Ekonomi Kahire Mısır Dubai Savunma Enerji Politika Ekonomi Haberler

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