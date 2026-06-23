Erdoğan ve Polonyalı Nawrocki ortak basın toplantısı düzenledi

BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Burada konuşan Erdoğan, Polonya ile 6 asrı aşan köklü tarihten aldıkları güçle iki müttefik ve stratejik ortak olarak her alanda iş birliğini geliştirdiklerini belirterek, "Bugünkü istişarelerimizde bu irademizi tekrar teyit ettik. Atacağımız müşterek adımları değerlendirdik. Görüşmelerimizde ticaretten yatırımlara, savunma sanayinden enerji ve beşeri ilişkilere kadar birçok başlıkta fikir alışverişinde bulunduk" dedi.

'15 MİLYAR DOLARLIK HEDEF BELİRLEDİK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize erişmemizin ardından 15 milyar dolarlık hedef belirledik. Yeni hedefimiz doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Polonya yaklaşık 9 milyar dolar tutarındaki projeyle müteahhitlik firmalarımızın en faal olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Bu projelerin sayısının daha da artmasını temenni ediyoruz. Polonya'yla potansiyel bir diğer alanı ulaştırma teşkil ediyor. Polonya'nın da desteğiyle stratejik ortak olduğumuz Üç Deniz Girişimi bu konuda önemli bir platform sunuyor. Savunma sanayi de ikili iş birliğimizin öne çıkan gündem maddelerinden biri. Bu alanda geçmişte gerek İHA'lar gerek diğer savunma projeleri olsun çok önemli ortaklıklara imza atmıştık. Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde vazgeçilmez yere sahip olan iki NATO müttefiki olarak bu iş birliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz. Köklü ikili münasebetlerimizin eğitim ve kültürden, bilim ve turizme uzanan geniş bir alanda güçlendirilmesi de dostluğumuzun geleceğine yapacağımız müşterek bir yatırımı teşkil edecektir" diye konuştu.

'AVRUPA BİRLİĞİ İLE İŞ BİRLİĞİMİZİ İLERLETME İRADESİNE SAHİBİZ'

Görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle güncel bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldıklarını kaydeden Erdoğan, "Her vesileyle vurguladığımız üzere Avrupa Birliği'yle iş birliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme iradesine sahibiz. Bu vesileyle Polonya'nın Avrupa Birliği üyelik sürecimize verdiği destek için teşekkür ediyor, bu desteğin artarak sürmesini diliyorum. NATO bağlamındaki gelişmeleri de Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte değerlendirdik. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenleyeceğimiz NATO zirvesi kapsamında ittifakın Avrupa sütununun güçlendirilmesi ve caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor. Bu noktada Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gibi transatlantik bağın pekiştirilmesini önemli görüyoruz. Görüşmemizde Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve İran bağlantılı gelişmeleri de etraflıca değerlendirdik. Her iki alanda da barışa duyulan ihtiyaca dikkat çektik. Bu minvalde asla gölgede kalmaması gereken hususların başında Filistin ve Orta Doğu'da kalıcı barışa giden süreç geliyor. Filistin devletini tanıyan ülkeler arasındaki Polonya'dan iki devletli çözüme olan desteğini sürdürmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

NAWROCKİ: İNCİRLİK ÜSSÜ'NDE ASKERLERİN VARLIĞINI DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ

Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki ise iki ülkenin NATO ittifakı kapsamında çok önemli bir rol taşıdığını, bu alandaki iş birliğin çok stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Nawrocki, Türkiye ile sanayi alanındaki iş birliklerinin de önemi üzerinde durarak, "Polonyalı askerler Türkiye'den satın alınmış olan Bayraktar insansız hava araçlarını kullanmaktadır. Bu tarz iş birliğimiz ittifak için ne kadar önemli iki devlet olduğumuzun bir nişanesidir. Bu yüzden İncirlik Üssü'nde görev yapan askerlerin varlığının kesinlikle devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Aybala MELEK/ ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı