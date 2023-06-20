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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Büyükelçisi Lang'ı kabul etti

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Büyükelçisi Maciej Lang'ı kabul etti. Lang, güven mektubunu takdim etti ve hatıra fotoğrafı çektirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Büyükelçisi Lang'ı kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Büyükelçisi Maciej Lang'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Polonya Büyükelçisi Maciej Lang, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Lang'ın bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Büyükelçi Lang, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu Türkçe ' Size, bu güven mektubunu sunmaktan onur duyarım' ifadeleriyle takdim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hülya Keklik - Politika

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