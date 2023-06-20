Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Büyükelçisi Lang'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Büyükelçisi Maciej Lang'ı kabul etti. Lang, güven mektubunu takdim etti ve hatıra fotoğrafı çektirildi.