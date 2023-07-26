Cumhurbaşkanı Erdoğan: Örgütü sınırlarımız içerisinde ve Irak-Suriye sahasında da etkisiz hale getirdik
Politika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, örgütün sadece Türkiye'de değil, Irak ve Suriye'de de başını kaldıramaz hale getirildiğini belirtti. Örgüte katılımın durma noktasına geldiğini ve suça karışanların sınır dışı edildiğini söyledi. Son 6 ayda 36 bin göçmen yakalandı ve 16 bini geri gönderildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Örgütü sadece sınırlarımız içerisinde değil, Irak ve Suriye sahasında da başını kaldıramaz hale getirdik"
"Örgüte katılım durma noktasına geldi"
"Suça karışanlar, toplumun huzurunu kaçıranlar sınır dışı ediliyor"
"Son 6 ayda 36 bin göçmen yakalandı 16 bini geri gönderildi"
"Hem tanklara karşı meydan okumanın gururunu hem de kendi silahıyla vurulmanın acısını beraber yaşadık"
"Üstünden değil 7 yıl, 70 yıl da geçse 15 Temmuz'u unutmayacağımızı tüm dünyaya ilan ettik"