Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu ile 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize bağlılığımızı teyit ettik'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Bugünkü görüşmelerimizde 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize bağlılığımızı teyit ettik, atılması gereken adımları ele aldık. Ayrıca Nijerya'daki yatırımlarımızı destekleyecek fırsatları görüştük" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu ve heyeti ile bir araya geldi. Gerçekleşen görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu ile Anlaşmaların İmza Töreni ve Ortak Basın Toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede iki ülke arasındaki iş birliklerine yönelik konuların ele alındığını açıkladı.

"Cumhurbaşkanı ve kıymetli heyetiyle ticaret, yatırımlar, enerji, eğitim ve savunma sanayi alanlarındaki ilişkilerimizi bugün etraflıca değerlendirdik"

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'yu Ankara'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden ve gerçekleştirilen görüşmeye dair bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugünkü görüşmelerimizin ve Nijerya heyetinin iş çevrelerimizde gerçekleştirecekleri temasların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Nijerya bizim için dost bir ülke olmasının ötesinde, 230 milyonluk nüfusuyla Sahraaltı Afrika'daki en yakın ticaret ortaklarımızdan biridir. Nijerya aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı ve D8 bünyesinde Filistin başta olmak üzere İslam dünyasını ilgilendiren birçok konuda yakın iş birliği halinde olduğumuz stratejik önemde bir ülkedir. Sayın Cumhurbaşkanı ve kıymetli heyetiyle ticaret, yatırımlar, enerji, eğitim ve savunma sanayi alanlarındaki ilişkilerimizi bugün etraflıca değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

"Bugünkü görüşmelerimizde 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize bağlılığımızı teyit ettik"

Nijerya'ya 2021 yılında gerçekleştirdiği ziyareti hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nijerya'ya yaptığım ziyaretle çerçevesini çizdiğimiz iş birliğimizi çok daha ileri taşıyacak kararlar aldık. Bu noktada bizim gibi Nijerya tarafında da güçlü bir siyasi irade ve kararlılık olduğunu memnuniyetle müşahede ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanına çok sayıda bakan ve üst düzeyli yetkilinin refakat etmesi bu siyasi kararlılığın en açık emaresidir. Evvela ticaret ve yatırımlar alanlarında önemli bir potansiyelimiz olduğunu görüyoruz. Bugünkü görüşmelerimizde 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize bağlılığımızı teyit ettik, atılması gereken adımları ele aldık. Ayrıca Nijerya'daki yatırımlarımızı destekleyecek fırsatları görüştük. Bugün tesisinde mutabık kaldığımız Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesinin bu açıdan hayırlara vesile olacağına inanıyoruz. Kalkınma iş birliği kapsamında ise TİKA'mızın Abuja'da bir ofis açmasıyla birlikte Nijeryalı kardeşlerimizin refahına katkı sağlamayı arzu ediyoruz" diye konuştu.

Nijerya'nın Afrika'da en büyük petrol ve doğal gaz üreticisi konumunda bulunduğunun altını çizen Erdoğan, "Tinubu'nun iktidara geldiği 2023 yılından bu yana ülke ekonomisini yeniden yapılandırmaya yönelik girişimlerinde enerji sektörü önemli yer tutuyor. Biz de bu alandaki potansiyeli gerek yatırımlar gerek ticari boyutları itibariyle değerlendirmek istiyor, Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ'ın Nijeryalı kuruluşlarla iş birliğine önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ülkemizin terörle mücadeledeki önemli tecrübesini paylaşmaya hazır olduğumuzu belirttik"

Afrika'da ve Afrika'nın özellikle sahil bölgelerinde terör örgütlerinin ortaya çıkmaya başladığını belirten Erdoğan, "Sayın Tinubu'nun liderliğinde terörle mücadelesinde dost Nijerya halkının yanındayız. Nitekim bugün askeri eğitim ve istihbarat alanlarında daha yakın iş birliği imkanlarını değerlendirdik. Ülkemizin terörle mücadeledeki önemli tecrübesini paylaşmaya hazır olduğumuzu belirttik. Ayrıca Nijeryalı yetkililerin önde gelen savunma sanayi firmalarımızla bu ziyaret kapsamında yapacakları görüşmelerin müspet neticelerini de yakında alacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

"Pek çok Nijeryalı gencin ülkemizde eğitim görmesinden mutluluk duyuyoruz"

Eğitim alanında da iş birliğinin konuşulduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

"Pek çok Nijeryalı gencin ülkemizde eğitim görmesinden mutluluk duyuyoruz. Ayrıca Maarif Vakfımızın Nijerya'da faaliyetlerine başlamasıyla birlikte Nijerya'nın genç nüfusu için ilave bir imkan sunabileceğimize inanıyorum. Bugün imzaladığımız eğitim iş birliği anlaşmasıyla da iş birliğimizin ahdi temelini daha da güçlendireceğiz."

Basın toplantısında konuşan Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu ise her iki ülkeyi ilgilendiren her konuyu konuştuklarını söyleyerek Nijerya olarak Afrika Kıtasının kalbinde olduklarını demokrasi, özgürlükler ve refah konusundaki verdikleri taahhütler konusunda güvenilebilir olduğunu ifade etti.

Türkiye ile Nijerya arasında imza altına alınan anlaşmalar şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Diasporadaki Nijeryalılar Komisyonu Arasında Diaspora Siyasası Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Medya ve İletişim Alanında Mutabakat Zaptı. Türkiye Cumhuriyeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Yükseköğretim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı. Türkiye Cumhuriyeti Helal Akreditasyon Kurumu ile Nijerya Ulusal Akreditasyon Sistemi Arasında Helal Kalite Altyapısı Alanında Mutabakat Zaptı. Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) Tesis Eden Ortak Bildiri. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri İşbirliği Protokolü. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Akademisi Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Kadın İşleri Bakanlığı Arasında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı." - ANKARA