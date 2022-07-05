Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karadeniz'de tahıl koridoru) Bir hafta 10 gün içerisinde görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız."
AA - Barış Gündoğan - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karadeniz'de tahıl koridoru) Bir hafta 10 gün içerisinde görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Karadeniz'de tahıl koridoru) Bir hafta 10 gün içerisinde görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız."
AA / Barış Gündoğan - Politika