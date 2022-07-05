Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karadeniz'de tahıl koridoru) Bir hafta 10 gün içerisinde görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karadeniz'de tahıl koridoru) Bir hafta 10 gün içerisinde görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Karadeniz'de tahıl koridoru) Bir hafta 10 gün içerisinde görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız." AA / Barış Gündoğan - Politika Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Karadeniz'de tahıl koridoru) Bir hafta 10 gün içerisinde görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız.' - Haberler

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