Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Büyükelçisi Takahiko Katsumata'yı kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Büyükelçisi Takahiko Katsumata'yı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Japonya Büyükelçisi Katsumata, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Katsumata'nın bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Büyükelçisi Takahiko Katsumata'yı kabul etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Büyükelçisi Takahiko Katsumata'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Japonya Büyükelçisi Katsumata, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Katsumata'nın bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hülya Keklik - Politika