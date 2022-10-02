Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'daki raylı sistem ağının yarısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından İstanbul'umuza kazandırılmaktadır. Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'daki raylı sistem ağının yarısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından İstanbul'umuza kazandırılmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İstanbul'daki raylı sistem ağının yarısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından İstanbul'umuza kazandırılmaktadır. Birileri bizim yaptıklarımızı sahiplenmek istiyor." - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstanbul'daki raylı sistem ağının yarısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından İstanbul'umuza kazandırılmaktadır. - Haberler

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