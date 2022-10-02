Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'daki raylı sistem ağının yarısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından İstanbul'umuza kazandırılmaktadır.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'daki raylı sistem ağının yarısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından İstanbul'umuza kazandırılmaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İstanbul'daki raylı sistem ağının yarısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından İstanbul'umuza kazandırılmaktadır. Birileri bizim yaptıklarımızı sahiplenmek istiyor." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika