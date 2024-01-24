Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi'yi külliyenin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Reisi'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. İran Cumhurbaşkanı Reisi, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek Türkçe selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Törenin ardından Erdoğan ve Reisi, merdivenlerde Türkiye ve İran bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Karşılama töreninde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

Baş başa görüşmeye geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Reisi, heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine iştirak edecek ve ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. - ANKARA