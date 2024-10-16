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Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani'yi kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Görüşmede, Türkiye-Irak ilişkileri ve IKBY ile iş birliği üzerinde fikir teatisinde bulunuldu; bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, 20 Ekim'de düzenlenecek IKBY parlamento seçimlerinin hayırlara vesile olması dileklerini ifade etti. Irak Türkmen Cephesi'nin de yarışacağı seçimlerin kapsayıcı bir anlayışla, barış ve huzur içinde gerçekleştirileceğine olan inancını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, giderek artan İsrail saldırganlığının bölgeyi topyekün bir savaş alanına çevirme riskinin bulunduğunu, Türkiye'nin tüm bölgenin istikrar ve güvenliğine büyük önem atfettiğini, Irak makamlarının ülkeyi çatışmanın uzağında tutma gayretlerini takdirle karşıladığını ifade etti. Erdoğan, Kalkınma Yolu Projesi'nin tüm bölgenin ekonomik kalkınmasına, istikrarına ve kardeşliğine önemli katkı yapacağının, bu projenin IKBY'ye de her açıdan fayda sağlayacağının altını çizdi. Erdoğan ayrıca, içinde bulunulan bu sıkıntılı dönemde tüm bölgenin huzur, refah ve iç barışına kasteden terör tehdidinin kalıcı olarak ortadan kaldırılmasına yönelik iş birliğinin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dost ve kardeş Irak'ın ve Irak halkının daima yanında olacağını vurguladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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