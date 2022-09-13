Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz tüm il ve ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa... Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz tüm il ve ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yapmak. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz tüm il ve ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yapmak." Politika Kaynak: AA / Barış Gündoğan Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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