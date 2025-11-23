Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Gazze'de, Filistin'de bütün bu soykırımı görmezden gelmemiz mümkün değil. Bu soykırımın faili Netanyahu'dur, İsrail'dir." dedi.

Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından, zirvenin yapıldığı Johannesburg Expo Center'da basın toplantısı düzenledi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun "Rusya-Türkiye ilişkileri" hakkındaki sorusuna Erdoğan, "Bu hafta içerisinde Sayın Zelenskiy misafirimdi. Yarın da Sayın Putin ile bir telefon görüşmem olacak. Bu arada buradaki ikili görüşmelerde Rusya-Ukrayna savaşını özellikle ele aldık, değerlendirdik. Ne yapabiliriz, nasıl bir barış sağlayabiliriz, bu konular üzerinde ısrarlı bir şekilde durduk. Temennim odur ki, barışa giden yolu özellikle Türkiye olarak elimizden ne geliyorsa yapacak ve bu konuda da barış için her türlü seferberliği bizler ilan ettik, inşallah bunu başaracağız." yanıtını verdi.

"Müslüman bir lider olarak buradaki toplantılarda karşınızdaki muhatapların bazıları açıkça siyonist bir davranış ve tutum içindeyken, onlar ile ne şekilde görüşmeler yapıyorsunuz?" sorusu üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

"Özellikle Orta Doğu'daki, Gazze'deki savaşın bir soykırım olduğu açık, net ortada. Siyonistlerin bu soykırımını özellikle görüştüğüm ikili liderlerle Netanyahu konusunu kendilerine ifade ediyorum ve soykırımla ilgili olarak da her şeyi açık ve net olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak kendilerine ifade ediyorum. Gazze'de, Filistin'de bütün bu soykırımı görmezden gelmemiz mümkün değil. Bu soykırımın faili Netanyahu'dur, İsrail'dir."

"Uluslararası istikrarlaşma, askeri gücün konuşlandırılması söz konusu. Ancak İsrail buna karşı çıkıyor Filistinle ilgili olarak. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusunu Erdoğan, "Bu konuya yönelik olarak bizler güvenlik güçlerimizin buradaki duruşunu, durumunu özellikle de Savunma Bakanlığımız olarak elden geçireceğiz. Bu değerlendirmeden sonra da nihai kararımızı vereceğiz." diye yanıtladı.

"Birkaç gün önce Finlandiya Cumhurbaşkanı, 'Çok taraflı dünya aslında kutuplu dünya, çok daha kırılgan hale geliyor çatışmalar için.' ifadelerini kullandı. Siz de çok kutuplu dünyanın çatışmalara yol açacağını düşünüyor musunuz?" sorusuna Erdoğan, "Şu anda çok kutuplu dünya ne yazık ki zaten çatışmaların bizzat içinde, artık 4 yıl oluyor. Bu 4 yıllık süreç içerisinde yüz binler öldü. Rusya tarafından büyük oranda ölenler var. Ukrayna tarafından büyük oranda ölenler var. Bizler bu gelişmelere gerçekten Türkiye olarak üzülerek bakıyor ve bir an önce de bu iş nasıl sona erer, bir an önce nasıl barışı yakalarız bunun hesabı içerisindeyiz, bunun gayreti içerisindeyiz." cevabını verdi.

"Tahıl Koridoru, barışa giden yolu açmak içindi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında barış tesisinin mümkün olup olmadığı sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Zelenskiy ile geçen hafta Ankara'da görüşme yaptım. Yarın da telefonla Putin'le görüşmemiz olacak. Bu görüşmelerden sonra bizim bir Tahıl Koridoru gayretimiz vardı. Tahıl Koridoru gayretimiz bizim aslında barışa giden yolu açmak içindi. Gerek Avrupa gerek Afrika, bütün buralara Tahıl Koridoru'yla ulaşalım istedik, ne yazık ki belli bir yere kadar bu işi başardık. Ama daha sonra bu devam etmedi. Yarın yapacağımız görüşmelerde Sayın Putin'den bunu yine rica edeceğim. Bu süreci başlatabilirsek çok hayırlı olur diye düşünüyorum. Yine bu kadar insan öldü. Bu ölümleri durdurabilmek için ne gibi adımlar atarız, bunları kendisiyle müzakere edeceğim ve bu müzakereden sonra da alacağımız neticeyi gerek Avrupalı gerek Sayın Trump gerek diğer dostlarla görüşme fırsatını bulacağımı düşünüyorum. Bu vesileyle sizlere de tekrar teşekkür ediyorum."

Bir gazetecinin, zirvenin, Güney Afrika ile ekonomik ilişkilerin artmasına neden olup olmayacağı sorusuna Erdoğan, "Şüphesiz, zaten ikili ilişkilerimiz iyi bir seviyede. Bundan sonraki süreçte savunma sanayisinden tutunuz enerjiye varıncaya kadar bu alanlarda müşterek birçok adımları atacağımıza inanıyorum." yanıtını verdi.

"Barış için her yere koşturacağız"

Gazze'deki ateşkeste Türkiye'nin üstleneceği rolün sorulması üzerine Erdoğan, "Şu an itibarıyla devlet başkanlarıyla arkadaşlarımızın ilişkileri devam ediyor ve barışı nasıl temin ederiz ve kısa süreli bir ateşkesten ziyade kalıcı bir ateşkesi nasıl temin ederiz bunun gayreti içerisindeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Sudan'daki çatışmalar için girişiminin ne olacağı sorusuna şu cevabı verdi:

"Sudan'ı söylediniz. Nerede bir sıkıntı varsa, biz tabii ki orada olacağız. Siyasetin en önemli yanı bu. Sudan'daki kardeşlerimiz, Türkiye'nin, oradaki bu sıkıntıların çözümünde yer almasını zaten onlar da talep ediyor. Biz de oralarda barış için bulunmanın gayreti içerisinde olduk, oluyoruz. Gerek Körfez'de gerek Sudan'da, aynı şekilde Somali'de bu gayretlerin içerisinde olduk, bundan sonra da yine barış için her yere koşturacağız."

(Bitti)