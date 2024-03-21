Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilere promosyon miktarı açıklandı

İddianamede kan donduran ayrıntı! Sapık sucu istismar ettiği çocukların adını dükkanın duvarlarına yazmış
Merkez Bankası politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 50'ye çıkardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu bankaları emeklilere 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacak
Merkez Bankası: Faiz artışında enflasyon görünümündeki bozulma dikkate alındı
AYM'nin yeni başkanı Kadir Özkaya'nın hukuk fakültesi mezunu olmaması tartışma konusu oldu
Makam odasında infial yaratan görüntü! Belediye başkanı kadın personelini taciz etti
Bağcılar'daki sucu dükkanında yıllarca istismara uğrayan çocuğun annesi: Öyle bir şeytanmış ki, hiç kimseye yüzünü göstermemiş
Toptancıya mı, vatandaşa mı yaradı? '1 alana 1 bedava' kampanyası rafları boşalttırdı
Şanlıurfa'da Gelecek Partisi Belediye Başkan adayı, AK Parti lehine seçim yarışından çekildi
Cem Yılmaz yaşadığı sağlık sorununu anlattı: Nefes almakta zorlanıyorum