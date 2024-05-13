Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e resmi akşam yemeği verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi akşam yemeği düzenledi. Basına kapalı gerçekleşen yemeğe her iki ülkenin heyetleri de katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis onuruna resmi akşam yemeği verdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleşti.
Yemekte, her iki ülkenin heyetleri de yer aldı.