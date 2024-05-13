Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e resmi akşam yemeği verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis onuruna resmi akşam yemeği verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleşti.

Yemekte, her iki ülkenin heyetleri de yer aldı.