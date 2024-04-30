Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit trafik polisinin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta'da görevi başında geçirdiği trafik kazasında şehit olan trafik polisi Yonuz Turan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Erdoğan, Turan'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta'da görevi başında geçirdiği trafik kazasında şehit olan trafik polisi Yonuz Turan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Turan'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.