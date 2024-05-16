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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'ye resmi akşam yemeği verdi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi akşam yemeği düzenledi. Basına kapalı gerçekleşen yemeğe her iki ülkenin heyetleri de katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze onuruna resmi akşam yemeği verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleşti.

Yemekte, her iki ülkenin heyetleri de yer aldı.

Kaynak: AA / Politika

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