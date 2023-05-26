Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Depremzedelere Yapılan Saldırılara Tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelere yapılan insani olmayan saldırılara tepki gösterdi ve kendilerine oy vermedi diye vatandaşlara hakaret eden zihniyete eleştiri yöneltti.