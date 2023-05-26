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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Depremzedelere Yapılan Saldırılara Tepki

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelere yapılan insani olmayan saldırılara tepki gösterdi ve kendilerine oy vermedi diye vatandaşlara hakaret eden zihniyete eleştiri yöneltti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Depremzedelerimize insani olmayan saldırılar yapıldı. Kendilerine oy vermedi diye vatandaşlarımıza etmedikleri hakaret kalmadı"

"Kendinden olmayana adeta yaşam hakkı tanımayan bir zihniyette sahipler"

"Toplam oyu yüzde 1'i bile bulmayan partiler 40'a yakın vekil kopardı. Sormazlar mı adama ey CHP sana şimdi ne kalıyor?"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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