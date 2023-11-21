Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'e gitti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cezayir Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısına katılmak üzere Özel uçak "TUR" ile saat 10.00'da Cezayir'e hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'e gitti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cezayir Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısına katılmak üzere Özel uçak "TUR" ile saat 10.00'da Cezayir'e hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cezayir Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısı vesilesiyle Cezayir'e hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç Cezayir'e gitti.