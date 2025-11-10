Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cepheleşmenin en büyük mağduru Atatürk'ün hatırası ve eserleri

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Son dönemde milli günlerimizle ilgili yıkıcı, yıpratıcı, toplumsal fay hatlarını kaşıyan tartışmaların gündeme taşınmak istendiğini görüyoruz. Güya Cumhuriyetimizi yüceltmek adına şanlı tarihimizi yok sayanlar ile 102 yıllık Cumhuriyet tecrübesini önemsizleştirmeye çalışanlar zahirde tezat içinde görmekle birlikte esasında aynı amaca hizmet ediyorlar. Sosyal medyanın köpürttüğü toplumsal gerilimden beslenen siyasetçilerin de büyüttüğü bu cepheleşmenin en büyük mağduru ise bizatihi Gazi Mustafa Kemal olmakta, Atatürk'ün hatırası ve eserleri olmaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümünde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma törenine katıldı. Erdoğan, "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87'nci sene-i devriyesinde bir kez daha saygıyla anıyorum. Milletimizin şeref nişanesi olan İstiklal Harbini sevk ve idare ederek yeni devletimizi kuran gazi Meclisimizin tüm üyelerini şükranla yad ediyorum. Malazgirt Zaferi'nden İstanbul'un fethine, Çanakkale destanından 15 Temmuz direnişine kadar bin yıllık tarihimiz boyunca İ'la-yı Kelimetullah için can veren aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet duygularımı ifade ediyorum. Ruhları şad, makamları ali, mekanları inşallah cennet olsun. Rabb'im bizleri de aziz şehitlerimizin kutlu yolundan ayırmasın. Yine bu vesileyle Cumhuriyetimizin ilanından bugüne kadar 102 yıldır ülkemizin gelişmesi, kalkınması, büyümesi için ter döken herkese teşekkür ediyorum" dedi.

'AYNI AMACA HİZMET EDİYORLAR'

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı, İstiklal Harbinin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün zorluklarla ve engellerle dolu bir mücadelenin ardından bağımsız, modern ve yeni Türkiye'nin temellerini attığını ifade eden Erdoğan, "Gazi, harp sahalarında kazanılan askeri başarılarda olduğu gibi yeni devletimizin birçok alandaki dönüşümüne de liderlik etmiştir. 10 Kasımlar aslında hem bu dönüşümü anlamak hem de verilen mücadelenin boyutlarını kavramak açısından önemli bir vesile teşkil etmektedir. Bunu özellikle şunu için söylüyorum; son dönemde milli günlerimizle ilgili yıkıcı, yıpratıcı, toplumsal fay hatlarını kaşıyan tartışmaların gündeme taşınmak istendiğini görüyoruz. Güya Cumhuriyetimizi yüceltmek adına şanlı tarihimizi yok sayanlar ile 102 yıllık Cumhuriyet tecrübesini önemsizleştirmeye çalışanlar zahirde tezat içinde görmekle birlikte esasında aynı amaca hizmet ediyorlar. Sosyal medyanın köpürttüğü toplumsal gerilimden beslenen siyasetçilerin de büyüttüğü bu cepheleşmenin en büyük mağduru ise bizatihi Gazi Mustafa Kemal olmakta, Atatürk'ün hatırası ve eserleri olmaktadır. Bu milletin en büyük gücü birliği, beraberliği, kardeşliği, ortak geçmiş ve gelecek tasavvurudur. Milli, manevi ve kültürel değerlerimiz aynı zamanda milletçe en değerli hazinemizdir. Bizi bir arada tutan çimentomuzdur. Bunların örselenmesine hiçbir şekilde tolerans gösteremeyiz. Bu konuda herkesin özellikle toplumun önünde olan kanaat önderlerinin gereken hassasiyeti sergileyeceklerine inanıyorum" dedi.

'HATIRARISINI YAŞATMAYA ÖZEN GÖSTERİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal bugün köpürtülmek istenen tartışmalara aslında bundan bir asır evvel set çekmiştir. Gazi şöyle demişti; 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.' Evet, Atatürk en büyük ve en kalıcı eserinin hepimizin ortak çatısı olan Türkiye Cumhuriyeti olduğunu bu ifadesiyle 100 sene önce ilan etmiştir. Dolayısıyla, onun mirasına layıkıyla sahip çıkmak demek Türkiye Cumhuriyeti'ni daha da güçlendirmek, kalkındırmak, başarılarına yenilerini eklemek her alanda muvaffak ve muzaffer etmek demektir. Ülkesini sınır ötelerindeki kerameti kendinden menkul mahfillere şikayet edenler değil, tam bağımsız bir Türkiye için çalışanlar, üretenler ve ter dökenler ancak onun mirasına hakiki manada sahip çıkabilir. Lafa gelince siyasi geçmişlerini Cumhuriyetle özdeşleştirenlerin özellikle son birkaç aydır bu konuda oldukça kötü bir sınav verdikleri görülüyor. Her ne kadar Türkiye'yi yurt dışına şikayet turlarından elleri boş dönseler de ülkemizin itibarına verdikleri zarar maalesef orta yerde duruyor. Biz FETÖ'cüler gibi yeminli Türkiye düşmanlarıyla birlikte bu zihniyetin sebep olduğu yanlış algılarla da mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Çok uğraştılar, çok didindiler, ama şimdiye kadar hedeflerine ulaşamadılar. Bundan sonra da şikayet ettikleriyle kalmaya devam edeceklerdir. Biz ise bugün burada olduğu gibi 87'nci vefat yıl dönümünde Atatürk'ü saygıyla anarken, diğer taraftan da onun hatırasını yaşatmaya özen gösteriyoruz" diye konuştu.

Dün yeni bir adım daha attıklarını belirten Erdoğan, "Selanik'te Gazi Mustafa Kemal'in doğduğu evi Kültür Bakanlığımız eliyle TİKA'nın koordinasyonunda 11 ay süren titiz bir restorasyona tabi tuttuk. İç ve dış cephe çalışmalarından bahçe düzenlemelerine, aslına uygun şekilde bu evin bakımını kapsamlı şekilde yeniden yaptık. Böylece tarihi ev 1953'teki özgün haline kavuşmuş oldu. Dün Bakanımızın ve milletvekillerimizin katıldığı bir törenle Atatürk Evi kapılarını ziyaretçilerine açtı. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile TİKA'mızı tebrik ediyorum" dedi.

'EN BÜYÜK ATILIMLARI GERÇEKLEŞTİRDİK'

Erdoğan, gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini kaydederek, "Gazi Mustafa Kemal, İstiklal Harbinden hemen sonra devletimizin izlemesi gereken yol haritasını bakınız nasıl açıklamıştı; süngü ile, silahla, kanla elde ettiğimiz zaferden sonra kültür, bilim, teknik, ekonomi gibi alanlarda zafer kazanmak için çalışacağız. Geçerliliğini 102 yıldır koruyan bu söz ülkemize ve milletimize hizmet mücadelemizde hepimize rehberlik etmeyi sürdürmektedir. Hükümet olarak eğitimden tarıma, dış politikadan savunma sanayine, sağlıktan ekonomiye, Türkiye'yi yeni yüzyılın en güçlü aktörlerinden biri haline getirmek için gece-gündüz demeden koşturuyoruz. Eğer bugün tanklarımız, toplarımız varsa, bugün eğer İHA'larımız varsa, SİHA'larımız varsa, eğer bugün dünyanın değişik ülkelerine biz KAAN'larımızı ihraç ediyorsak, eğer bugün biz hamdolsun uçaklarımızı dünya ile yarışır hale getirmişsek bu bir şeyi ortaya koyuyor; demek ki en son tanklarımız, toplarımızla dünyaya bir rekabet fişeği attık. Şimdi 783 bin kilometrekarenin her karışında yükselen devasa yatırımlarımızla, milletimize kazandırdığımız eserlerle Türkiye Yüzyılını inşa ediyoruz. Son 23 yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarını gerçekleştirdik. Cenabıallah'ın yardımı ve aziz milletimizin de desteğiyle olmaz denilen, yapamazsınız dedikleri ne varsa hepsini tek tek hayata geçirdik. Cumhuriyete hizmet nasıl olur, bunu 23 senede defalarca ortaya koyduk. Savunma sanayi alanında ülkemizin makus talihini değiştirdik. Yüzde 80 olan dışa bağımlılığımızı yüzde 20'nin de altına çektik. Bir zamanlar biz hatırlayın toplu iğne üretemiyorduk, artık böyle bir durum kalmadı, şimdi toplu iğne değil top yapıyoruz, tank yapıyoruz, buralara geldik. ve topunu tüfeğini, mermisini ithal eden Türkiye, bugün yılda 7 milyar doların üzerinde savunma ihracatı yapıyor. Tüm dünya Türk savunma sanayinin başarılarından övgüyle bahsediyor. İşte en son milli muharebe tankımız Altay'ı geçtiğimiz günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ettik. Bizden hazzetmeyen uluslararası basın organları bile Türkiye'nin küresel satranç oyunundaki başarılı hamlelerini kabullenmeye başladı" diye konuştu.

'86 MİLYONUN TAMAMINA ADALETLE HİZMET ETTİK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dünyanın 17'nci, Avrupa'nın 7'nci büyük ekonomisi olduğunu belirterek, "Kişi başına düşen milli gelirimizi göreve geldiğimizde 3 bin 616 dolardan aldık. Şimdi 2024 yılında 15 bin 325 dolar seviyesine taşıdık. Nereden nereye. 2002'de 238 milyar dolar olan milli gelirimizi 2024 yılında 1,5 trilyon dolar sınırına getirdik. 2025 yılı ikinci çeyreğinde kişi başı milli gelirimiz 17 bin dolara yaklaştı. 36 milyar dolar olan ihracatımız bugün 270 milyar dolar sınırında. 26 olan havalimanı sayımız 58'e yükseldi. Artık ülkemizin hemen hemen her yerinde havalimanlarımız var. Bir zamanlar 'acaba hangi havalimanına insek' diyemiyorduk; ama şimdi 'hangi havalimanına insek' diyebiliyoruz. Eğitimde derslik sayımız 343 bindi, bugün 615 bini geçti. 76 olan üniversite sayımız aynı şekilde 208'e ulaştı. Sağlıkta yatak sayımız 164 binden 271 bine çıktı. Önemli bir refah göstergesi olan araç ve konut sayılarında da tarihi nitelikte başarıları yakaladık. 2002 yılında ülkemizdeki motorlu kara taşıt sayısı 8,5 milyonken, bugün 33 milyonu aştı. 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde araç satışı 1 milyon 44 bin adetle rekor kırdı. 2000'li yılların başında 13 milyon civarında binamız vardı, son 23 yılda biz bunu ikiye katladık ve 26 milyona ulaştırdık. 2008'de 533 bin 105 olan konut satışı, 2024'te 1 milyon 478 bin 25'i buldu. Burada saymaya kalksak saatlerimizi alacak daha nice hizmeti, daha nice eseri, projeyi, yatırımı milletimize kazandırmanın kıvancını yaşadık. İmtiyazlara değil, 86 milyonun tamamına adaletle hizmet ettik. Hiçbir ayrım yapmadan milletimizin her bir ferdini bağrımıza bastık. Türkiye'yi büyüttük. Kardeşliğimizi büyüttük. Milletimize son asrın en büyük başarılarını, en büyük zaferlerini tattırdık. Tam da Gazi'nin hayalini kurduğu şekilde 'en büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti'ni her alanda dünya ile rekabet edebilir hale getirdik" ifadelerini kullandı.

'ÜLKEMİZE HİZMET VE ESER ÜRETECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm bunlarla birlikte aydınlık yarınlarımızın teminatı olan, şuurlu, inançlı, ahlaklı, erdemli, çalışkan, özgüven sahibi milyonlarca genç yetiştirdik. İnşallah daha uzun yıllar Türkiye için çalışacağız, ülkemize hizmet ve eser üreteceğiz, ülkemizi her alanda hedefleriyle buluşturacağız. Hamdolsun bizim milletimiz kadirşinas bir millettir. Milletimiz bizi çok iyi anlıyor. Bizim nasıl bir mücadele içinde olduğumuzu görüyor. Bizi anlamayanlar, bizim ne yaptığımızı görmeyenler ise inanıyorum ki er ya da geç biz yaşarken ya da bizden sonra bizi daha iyi anlayacaklar, ülkemizi nereden nereye getirdiğimizi inşallah daha net görecekler. Bizden sonraki nesiller bizim açtığımız bu yolda dosdoğru bir istikamette, sağlam bir zeminde Türkiye'yi zirvelere taşıyacaktır. Biz o güne kadar şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarına gölge düşürmeden, onlardan devraldığımız kutsal emaneti yücelterek Türkiye için, milletimiz için, tüm mazlumlar için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.