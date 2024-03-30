Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Arnavutköy mitinginde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şunu çok net görebiliyoruz, şayet biz muhalefetin takoz siyasetine boyun eğip geri adım atsaydık ne bu yatırımlar hayata geçerdi ne de vatandaş hizmet alırdı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Arnavutköy'deki 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, kimi insanın iş yaptığını kimisinin de sadece laf üstüne laf koyduğunu söyledi.

"Kimileri de kayak yapmaya İsviçre'ye gider. İstanbul'u sel alır, her taraf rezillik ama İstanbul'un belediye başkanı meydanda yok. Kimi insan eser üretir, kimisi de sadece polemik peşinde koşar." ifadelerini kullanan Erdoğan, Ziya Paşa'nın "Eşek ölür, kalır semeri. İnsan ölür, kalır eseri." sözünü aktardı.

Erdoğan, "Sanki Ziya Paşa bunlar için bunu söylemiş. Biz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan itibaren, son 30 yıldır hep icraatlarımızla konuştuk. Beceriksizliğini bahanelerle örtmeye çalışanlardan değil, milletine hizmet edebilmek için engelleri aşanlardan olduk. Ama Kastamonu'da sel afeti oldu, Murat Kurum çizmeleriyle beraber oradaydı. Deprem oldu, 11 vilayet... Murat Kurum çizmeleriyle beraber deprem bölgesindeydi. Antalya'da deprem oldu oradaydı. Kastamonu'da felaket... Murat Kurum kardeşim oradaydı. Peki bunlar neredeydi? Ara da bul, bulamazsınız." diye konuştu.

"Arnavutköy'den havalimanına 8 dakikada gidebiliyorsunuz"

Erdoğan, 81 vilayetin tamamına mühürlerini vurmanın bahtiyarlığını yaşadıklarını kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugün, eser ve hizmet siyasetimizin sembolleri İstanbul'la birlikte Arnavutköy'ün de dört bir yanında yükseliyor. Bolluca Millet Bahçemizin yapımında sona geldik. Karaburun Millet Bahçemizin de projelendirme çalışmalarına devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde, canlı bağlantıyla, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metromuzun açılışını yaptık. Uzunluğu 14 kilometre olan 4 istasyonlu bu hat sayesinde, artık Arnavutköy'den havalimanına 8 dakikada gidebiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yaparsa" demesi üzerine, miting alanındakiler, "AK Parti yapar." dedi.

Arnavutköy-Gayrettepe arasındaki ulaşımı da 41 dakikaya düşürdüklerini anlatan Erdoğan, "Projenin Halkalı istikametindeki etabını da inşallah bir yıl içinde devreye almayı hedefliyoruz. Böylece, toplam 69 kilometrelik mesafesiyle Türkiye'nin en uzun raylı sistem ring hattını tamamlamış olacağız. Bir kez daha metro hattımızın hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 100 dönüm arazi üzerine kurulacak olan Arnavutköy Küçük Sanayi Sitesi'nin yapımına başladıklarını dile getirerek, "İstanbul Havalimanımızın sadece Avrupa'nın değil, dünyanın en iyi havaalanlarından biri olduğunu görüyoruz. Muhalefetin 'Buraya uçak inmez.' dediği, bunun için engellemeye çalıştıkları, akla hayale gelmedik iftiralar attığı havalimanımız, ülkemizin gururu haline geldi. Şimdi, Murat kardeşimizin dışındaki adaylara baktığınız zaman bunlar kiminle yarış ediyor? Kardeşlerim, Murat kardeşim burada seçimi kazandığı zaman kim kazanacak, Arnavutköy kazanacak. Tüm Arnavutköylüler kazanacak. Çünkü biz, Cumhurbaşkanı olarak, tüm kabine üyelerimle bizler sizin hizmetinizde olacağız." diye konuştu.

"Hiçbir teklif getirmeden, ortaya hiçbir alternatif sunmadan sadece insafsızca eleştirdiler. "

İstanbul Havalimanı'nın ocak ayında günlük ortalama 1308 uçuşla "Avrupa'nın en işlek havalimanı" seçildiğini aktaran Erdoğan, havalimanının açılmasıyla birlikte Arnavutköy'ün başta turizm olmak üzere birçok alanda gelişmeye ve yatırım çekmeye başladığını bildirdi.

Erdoğan, benzer başarının diğer örneklerde olduğu gibi aynen yayıldığını vurgulayarak, "Hatırlayınız, Kuzey Marmara Otoyolu'na, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, Marmaray'a, Avrasya Tüneli'ne, şehir hastanelerimize demediklerini bırakmadılar. 'İsraf' dediler, 'Ne gerek var.' dediler. Hiçbir teklif getirmeden, ortaya hiçbir alternatif sunmadan sadece insafsızca eleştirdiler. Hatta bugün Avrupa Yakası'nın sağlık merkezi olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizin birkaç kilometrelik yolunu bile yapmadılar. Peki, sonuçta ne oldu? Gereksiz dedikleri hastane, açılışından bu yana geçen 4 yıllık sürede, tam 16,5 milyon insana hizmet verdi." bilgisini aktardı.

"Şunu çok net görebiliyoruz, şayet biz muhalefetin takoz siyasetine boyun eğip geri adım atsaydık ne bu yatırımlar hayata geçerdi ne de vatandaş hizmet alırdı." diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul trafiği bugünkünden çok daha vahim olurdu. Kaliteli sağlık hizmetlerine ulaşım çok daha zorlaşırdı. Arnavutköy, istihdam ve turizm noktasından gelişemezdi. Yani, ülkemize, şehrimize ve ilçemize katkı sağlayan yatırımların hiçbiri gerçekleşmezdi. Biz, muhalefete rağmen kararlı davrandık, sabrettik, mücadele ettik ve hamdolsun tüm bu eserleri ve daha nicelerini sizlerin hizmetine sunduk. Bunların haricinde daha pek çok yatırımı, projeyi, hizmeti İstanbul'umuza kazandırmanın sevincini yaşadık."

"İstanbul için 85 milyonun tamamı için koşturmaya devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı şehirleri için gerçek belediyecilik" başlıklı videoyu da katılımcılarla birlikte izledi.

İstanbul'daki susuzluğa çözüm bulmak için Istrancalar'dan kente su getirildiğine ilişkin görüntünün gösterildiği esnada Erdoğan, "İstanbul'a suyu nereden getirdik biliyor musunuz? Kafkas Dağları'ndan, Istranca Dağları'ndan ve 104 kilometre mesafeden getirdik. Bunlar İstanbul'u suyun olduğu zamanda susuz bıraktılar." ifadesini kullandı.

Erdoğan, video devam ederken, "Marmaray'ı yaptık mı, Avrasya Tüneli'ni yaptık mı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık mı?" diyerek, "Yaparsa AK Parti yapar." cümlesini katılımcılarla tekrarladı.

Videoda, İstanbul'da geçen yıllarda meydana gelen kar yağışında yolda kalan vatandaşların "4 saattir yoldayız. İstanbul Belediyesi nerede? Yazık, günah." eleştirilerinin görüldüğü sırada Erdoğan, "Tatilde." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayata geçirdikleri projelerin yer aldığı videonun sona ermesinin ardından konuşmasına şöyle devam etti:

"İnşallah, bunlara 31 Mart'tan sonra yenilerini ekleyeceğiz. Unutmayın, 'Aşkınan çalışan yorulmaz.' diyerek, sizin için, İstanbul için 85 milyonun tamamı için koşturmaya devam edeceğiz. Biz sizi seviyoruz, biz sizlere aşığız. Bu sonradan gelenler var ya, bunların benim Arnavutköylü kardeşimle bir dertleri yok ama bizim derdimiz var. Çünkü biz Arnavutköy'ün geçmişini çok iyi biliriz. Bunların böyle bir derdi yok. İnşallah, yarın akşam sizden gelecek müjdeyi Ankara'da takip edeceğim. Arnavutköy'ü takip edeceğiz."

Buradan Güngören'e geçeceklerini aktaran Erdoğan, orada yine kardeşleriyle beraber olacaklarını dile getirdi.

"Dünyamızın çok zor günlere gebe olduğunu görüyoruz"

Erdoğan, "Türkiye olarak, etrafı ateş çemberiyle çevrili çok zorlu bir coğrafyadayız. Karadeniz'in hemen öte tarafındaki kanlı savaş 2 yılını tamamladı, 3'üncü yılına girdi. Komşumuz Suriye, 13 yıldan fazladır istikrara, barışa, huzura kavuşamadı. Gazze'de masum sivillere yönelik soykırımı hepimiz içimiz kan ağlayarak takip ediyoruz. Moskova'da düzenlenen vahşi terör saldırısı durumun hala ne kadar kritik olduğunu hepimize gösterdi. Kısa sürede suların durulmayacağını, dünyamızın çok zor günlere gebe olduğunu görüyoruz. Hükümet olarak, Cumhurbaşkanınız olarak, biz sizlere efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Murat kardeşim, aynen o da benim gibi sizin hizmetkarınız olacaktır." diye konuştu.

"Sandıkları patlatmaya var mıyız? Buna hazır mıyız?" sorusunu yönelttiği katılımcılardan "evet" yanıtını alan Erdoğan, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, buradaki gibi kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız." sözlerini alandaki vatandaşlarla tekrarladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hep birlikte yarın akşama kadar kararlı bir şekilde, durmadan, usanmadan bütün dostlara ulaşıp bir ahitleşme yapmakta fayda olduğunu düşündüğünü belirtti.

"Büyükşehir'de hep beraber Murat Kurum diyor muyuz? Aynı şekilde, Mustafa kardeşimizi de Arnavutköy'e seçiyor muyuz?" sorusunu yönelten Erdoğan'a, katılımcılar, "evet" cevabını verdi.

Erdoğan, bunun üzerine, "Cumhurbaşkanınız olarak, biliniz ki Cumhurbaşkanınız da her an sizin yanınızda." ifadesini kullandı.

Mitingde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, AK Parti Arnavutköy Belediye Başkan adayı Mustafa Candaroğlu ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler miting öncesi ve sonrası vatandaşları selamladı.

(Bitti)