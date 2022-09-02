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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ahmet Şık'ın açıklaması) Onun gücü ne AK Parti'yi kapatmaya yeter ne bizleri mahkum etmeye yeter. Önce o kendi paçasını...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Ahmet Şık'ın açıklaması) Onun gücü ne AK Parti'yi kapatmaya yeter ne bizleri mahkum etmeye yeter. Önce o kendi paçasını...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ahmet Şık'ın açıklaması) Onun gücü ne AK Parti'yi kapatmaya yeter ne bizleri mahkum etmeye yeter. Önce o kendi paçasını nasıl kurtaracak ona baksın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Ahmet Şık'ın açıklaması) Onun gücü ne AK Parti'yi kapatmaya yeter ne bizleri mahkum etmeye yeter. Önce o kendi paçasını nasıl kurtaracak ona baksın." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Ahmet Şık AK Parti Mahkum Politika Haberler

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