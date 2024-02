Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Antalya'yı raylı sistem ağlarıyla donatacak

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, kenti raylı sistem ağlarıyla donatarak, metronun ilk adımlarını atacaklarını, yeni evlenen çiftlerden ilk defa ehliyet alacak gençlere kadar birçok alanda desteklerinin olacağını söyledi.

Tütüncü, bir otelde düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'ın da katıldığı toplantıda projelerini anlattı.

Modern dünya vizyonu doğrultusunda el birliğiyle Antalya'yı yeniden dünyanın en güzel kenti yapmak istediklerini dile getiren Tütüncü, tüm ilçelerde beş yıl boyunca yürütecekleri projelerin hepsini anlatmasının mümkün olmadığını, bunu kampanyalarla duyuracaklarını ifade etti.

Çalışmaları bilimsel bilginin ve rasyonel düşüncenin ışığında yürüteceklerini vurgulayan Tütüncü, kentte ulaşım, altyapı ve imar planlarının üç büyük sorun olduğunu kaydetti.

Ulaşım problemini kökünden halletmek gerektiğine işaret eden Tütüncü, "A noktasından B noktasına rahat ulaşabildiğiniz bir Antalya'yı herkese armağan edeceğiz. Ulaşım ana planını hazırlayacağız, yeni yollar açacağız, kavşaklar yapacağız, raylı sistemler ağını ve toplu ulaşım sistemini geliştireceğiz." diye konuştu.

"Park et bin" noktaları oluşturulacak

Tütüncü, tüm transit geçişleri Antalya'nın içine almadan bypas edecekleri, Uncalı'nın Meltem Mahallesi'ne kesintisiz bağlanacağını ve Alanya'ya kadar devam edeceğini söyledi.

Antalya'ya yeni tematik turizm yolu kazandıracaklarını bildiren Tütüncü, şöyle devam etti:

"Siz yollarınızı buna göre hazırlamazsanız Londra'dan turist uçakla 4 saatte buraya gelir, buradan oteline gitmek için 4 saat otobüsle çile çeker. Dünyanın en iyi hizmetini verseniz, en güzel tesislere, ören yerlerine sahip olsanız da ulaşımı sağlayamadığınız sürece bu tarafı aksak kalır."

Toplu taşıma hatlarının rehabilitasyonunu sağlayacaklarını belirten Tütüncü, yeni ring hatları ekleyerek ulaşımı ucuz, konforlu ve ulaşılabilir hale getireceklerini ifade etti.

Raylı sistem yatırımlarına değinen Tütüncü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Antalya'yı geleceğin teknolojileriyle buluşturacak raylı sistem ağlarıyla donatmak gerekiyor. Raylı sistem ağlarını geliştirmemiz lazım. Antalya'nın altın çağında metroculuğun ilk adımlarını atacağız. Konyaltı Sarısu, Antalya Stadyumu, Kepez Belediyesi hatlarını yeraltı raylı sistem hattına dönüştüreceğiz. Zerdalilik-Lara hattında metro projesini hafif raylı sistemle başlatacağız."

Tütüncü, ulaşımı rahatlatacak başka projelerinin de olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Hususi otomobillere yönelik de sistem yapıyoruz. 'Park et, bin' noktaları koyalım, bunu ulaşım ağlarına entegre edelim istiyoruz. Mesela Korkuteli'nden hastaneye ya da tapuya, herhangi bir yere gelen birisi 'park et, bin' noktalarına araçlarını park ederek, aracını şehrin içine sokmasın, hatta ilk binimler de ücretsiz olsun. Otoparktan ücret almayalım, belediyenin hizmeti olsun. Şehir dışından gelen araçları 'park et, bin' noktasında tutalım."

Tütüncü, kendi dönemlerinde toplu taşıma otobüslerinin tamamının elektrikli olacağını vurguladı.

Yapay zeka, elektronik yönlendirme levhaları başta olmak üzere toplu ulaşımı hem özendirip hem kolaylaştıracaklarının altını çizen Tütüncü, "Ulaşım ana planları hazırlıyoruz. Sel baskınları, taşkınlar artık bizim keyfimizi kaçırmayacak. Bununla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz." dedi.

İmar ve şehirciliğin belediyelerin önemli görevleri olduğuna işaret eden Tütüncü, depreme dayanıksız binaları dönüştürmek için kentsel dönüşüm ana planını yapacaklarını belirtti. Kaleiçi'ne yönelik önemli projelerinin olduğunu bildiren Tütüncü, kruvaziyer limanı, organize sanayi bölgeleri, fuar alanları başta olmak üzere her alanda çok fazla hazırlıklarının olduğunu dile getirdi.

TEKNOFEST'i Antalya'ya getireceklerinin sözünü veren Tütüncü, Köy Sandığı Uygulaması başta olmak üzere tarıma, hayvancılığa yönelik önemli çalışmalarının olduğunu, Londra gibi Uluslararası Antalya Kitap Fuarı düzenleyeceklerini anlattı.

Sosyal destek paketlerinin olacağına değinen Tütüncü, "Antalya'da yeni evlenecek çiftlere Büyükşehir Belediyesi imkanlarıyla bir yıl boyunca aylık 5 bin lira kira desteği sağlayacağız. İlk defa ehliyet alacak gençlerimize 1500 lira kurs ücreti desteği vereceğiz. Sosyal tesislerimizde öğrencilerimize 7 liraya kahvaltı, 50 liraya tabldot yemek hizmeti sunacağız. 65 yaş altındaki emeklilere saat 10.00-16.00 arasında ulaşım bedava olacak." diye konuştu.

Toplantıda 13 oyuncu, Cumhur İttifakı'nın "Antalya'nın Altın Çağı" vizyonunu anlatan görsel performans sergiledi.

Programa AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, 19 ilçenin belediye başkan adayı, ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle partililer katıldı.