Üye Girişi
Haberler

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok Oldu

Güncelleme:
Abone Ol

Cumhur İttifakı'nın 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, AK Parti Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok oldu. Turgut Altınok kimdir?

Cumhur İttifakı'nın 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, AK Parti Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok oldu.

ATO Congresium Kongre Merkezinde AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, 31 Mart Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçiminde Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, AK Parti Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok olarak açıklandı.

Turgut Altınok kimdir?

Turgut Altınok, 1962 yılında Ankara'nın Bala ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulunda, ortaöğrenimini Keçiören Kalaba Lisesinde tamamladı. Yükseköğrenimini uluslararası hukuk alanında yapan Altınok, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi için yürüttüğü çalışmalardan dolayı Azerbaycan Uluslararası Vektör İlim Merkezi ve Kazakistan Abay Devlet Üniversitesi'nden "Profesör" payesi aldı.

Siyasi hayatı Ülkü Ocakları'nda başladı. 22 yaşındayken Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) Keçiören İlçe Başkanlığı görevini üstlenen Altınok, 24 yaşında MÇP Ankara İl Başkanlığı ve Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı. 12 Eylül Darbesi'nden sonra 27 yaşında, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı oldu. 1994 yerel seçimlerinde MHP'den, 1999 yerel seçimlerinde ise Fazilet Partisi'nden Keçiören Belediye Başkanı seçildi. Altınok, kuruluş aşamasında yer aldığı AK Parti'den 2004 yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanı seçilirken, 31 Mart 2019'da yapılan son yerel seçimlerde de yeniden Keçiören Belediye Başkanlığı görevini üstlendi.

Turgut Altınok, evli ve dört çocuk babasıdır. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Turgut Altınok Keçiören Ankara Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

AK Parti Van adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Van Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Uşak adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Uşak Belediye başkan adayı kim oldu 2024?arti Uşak Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Tunceli adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Tunceli Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Trabzon adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Trabzon Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Şırnak adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Şırnak Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Şanlıurfa adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Şanlıurfa Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Sivas adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Sivas Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Siirt adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Siirt Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Sakarya adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Sakarya Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Bilecik adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Bilecik Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Bayburt adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Bayburt Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Batman adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Batman Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Ardahan adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Ardahan Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Antalya adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Antalya Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Ankara adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Ankara Belediye başkan adayı kim oldu 2024?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title