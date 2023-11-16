Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD Başkanı Joe Biden ile Tayvan konusunu görüştü

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmede, Washington'un Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemeyi ve adayı silahlandırmayı sonlandırması gerektiğini söyledi. İki lider arasındaki görüşmede ayrıca askeri alanda üst düzey toplantıların yeniden başlatılması ve direkt uçuşların sayısının artırılması konusunda anlaşmaya varıldı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmede, Washington'un Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemeyi ve adayı silahlandırmayı sonlandırması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD'nin San Francisco kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi (APEC) kapsamında dün yaklaşık 4 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Çin tarafından iki liderin görüşmesinin detaylarına ilişkin açıklama geldi. Açıklamaya göre Xi görüşmede, Tayvan meselesinin Çin ile ABD arasındaki en önemli ve en hassas konu olmayı sürdürdüğünü vurguladı. ABD'nin Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemeyi durdurma, Tayvan'ı silahlandırmayı sonlandırma ve Çin'in barışçıl yeniden birleşmesini destekleme konusunda adımlar atması gerektiğini belirten Xi, "Çin'in yeniden birleşmesi gerçekleşecek, bunun önüne geçilemez" diye konuştu.

"ABD'yi koltuğundan etme planımız yok"

Çin Devlet Başkanı Xi, Çin'in ABD'yi geçme veya koltuğundan etme gibi bir planı olmadığını, aynı şekilde ABD'nin de Çin'i baskı altına alma ve kontrol altına alma planı yapmaması gerektiğini vurguladı. Çin'in ABD ile istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir bir ilişki kurmaya kararlı olduğuna dikkat çeken Xi Jinping, ülkesinin korunması gereken çıkarları ve ilkeleri ile aşılmaması gereken kırmızı çizgileri bulunduğunu söyledi. "Dünya iki ülkenin başarılı olmasına yetecek kadar büyük" ifadesini kullanan Xi, iki ülkenin birbirinin kırmızı çizgilerini ihlal etmemesi, provokatif eylemlerden kaçınması gerektiğini dile getirdi.

Xi Jinping, Çin ile ABD'nin dış politika, ekonomi, finans, ticaret ve tarım gibi alanlardaki işbirliği mekanizmalarından faydalanmanın yanı sıra, uyuşturucuyla mücadele, adli çalışmalar ve kolluk işleri, yapay zeka, bilim ve teknoloji gibi alanlarda da işbirliği yürütmesinin önem taşıdığını ifade etti.

"Washington kaygılarımızı ciddiye almalı"

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ayrıca ABD'nin Çin'e karşı ihracat kontrolü ve tek taraflı yaptırım gibi adımlarının Çin'in meşru çıkarlarına ciddi şekilde zarar verdiğini belirterek, Washington'un Çin'in kaygılarını ciddiye alması ve Çinli işletmelere eşit, adil ve ayrımcı olmayan bir ortam sağlamak amacıyla tek taraflı

yaptırımları kaldırması gerektiğini söyledi.

Görüşmede askeri alanda üst düzey toplantıların yeniden başlatılması konusunda mutabık kalan iki lider, direkt uçuşların sayısının karşılıklı olarak artırılması konusunda da anlaştı. - PEKİN