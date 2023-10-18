Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi, dünyanın dört bir yanından gelen liderler, iş dünyası yöneticileri ve akademisyenlerin dikkatini çekiyor. İnisiyatif, gelişmekte olan ülkelere kalkınma fırsatı sunarak büyük bir başarı elde etmiştir.

BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu için dünyanın dört bir yanından devlet liderleri, iş dünyası yöneticileri ve akademisyenler Beijing'e gelirken, tüm gözler konuklarını ağırlayan Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in üzerinde.

Xi'nin küresel kalkınma vizyonunun imzası niteliğindeki Kuşak ve Yol İnisiyatifi, sadece 10 yıl içinde dünyanın en popüler kamu mallarından biri haline gelerek gelişmekte olan pek çok ülkeye kalkınma atılımı yapma fırsatı sundu.

Beijing'de düzenlenen forum, inisiyatifin kayda değer başarılarına yenilerini eklemek ve ortak refaha doğru ilerlemek üzere tüm üyelere tarihi bir fırsat sunuyor.

Xi, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni neden önerdi? İnisiyatifin başarısının ardında ne var? ve Xi, inisiyatif sayesinde ne elde etmeyi umuyor?