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Çin, ABD'den ithalat üzerine ek gümrük vergisi getirdi

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Donald Trump'ın ABD başkanlık koltuğuna otururken kılıç çekerek ticaret savaşı başlatmasına Pekin yönetiminden misilleme geldi. Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin uyguladığı gümrük vergilerine misilleme yaparak, ABD'den ithal edilen bazı ürünlere yüzde 10 ek gümrük vergisi getirdi. Ayrıca, Google'a tekelcilik soruşturması açıldığı duyuruldu.

Çin Ticaret Bakanlığı, Çin mallarına yüzde 10 ek gümrük vergisi getirme kararı alan Trump yönetimine misillemede bulunarak ABD'den ithal edilen bazı ürünlere yüzde 10 ek gümrük vergisi getirileceğini duyurdu. Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi de ABD merkezli Google'a tekelcilikten soruşturma başlattı.

ABD'nin Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulaması yürürlüğe girdi. Çin'den ABD'ye vergi misillemesi geldi. Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, 10 Şubat'tan itibaren ABD'den kömür ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatına yüzde 15, ham petrol, tarım ekipmanları, kamyonet ve bazı otomobiller için yüzde 10 oranında ek gümrük vergi uygulanacağı duyuruldu. Açıklamada, "ABD'nin tek taraflı gümrük vergileri uygulaması Dünya Ticaret Örgütü'nün kurallarını ciddi şekilde ihlal ediyor. Sadece kendi sorunlarını çözmede yardımcı olmuyor, aynı zamanda Çin ile ABD arasındaki normal ekonomik ve ticari iş birliğini de baltalıyor" ifadeleri kullanıldı.

Çin, ABD'den İthalat Üzerine Ek Gümrük Vergisi Getirdi

Ulusal güvenlik çıkarlarını korumak amacıyla tungsten, tellür, rutenyum ve molibdenle ilgili ürünlere de ihracat kontrolleri uygulanacağı belirtildi. Ayrıca Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi, ABD merkezli arama motoru Google'a yönelik tekelleşme karşıtı yasaları ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma başlattı.

MEKSİKA VE KANADA'YA GÜMRÜK VERGİLERİ 30 GÜN SÜREYLE DURDURULDU

ABD Başkanı Donald Trump, dün Meksika ve Kanada'ya yönelik yüzde 25'lik gümrük vergisi kararını, göç ve uyuşturucu kaçakçılığına karşı sert önlemler alınması karşılığında 30 gün süreyle askıya almıştı. Trump, ABD'ye uyuşturucu akışını durdurmaması halinde Çin'e yönelik gümrük vergilerini daha da artırabileceği uyarısında bulunarak, "Çin'in bize fentanil göndermeyi bırakmasını umuyoruz. Eğer yapmazlarsa tarifeler önemli ölçüde artacak" ifadelerini kullanmıştı. Çin, fentanili "ABD'nin sorunu" şeklinde nitelendirirken, Dünya Ticaret Örgütü'nde gümrük vergilerine itiraz edeceğini ve başka karşı önlemler alacağını belirtmişti.

Çin, ABD'den İthalat Üzerine Ek Gümrük Vergisi Getirdi

KANADA VE MEKSİKA HAREKETE GEÇTİ

Kanada, ABD sınırına yeni teknoloji ve personel konuşlandırmayı, organize suç, fentanil kaçakçılığı ve kara para aklamayla mücadele için iş birliği yapmayı kabul etti. Meksika ise yasa dışı göç ve uyuşturucu akışını önlemek amacıyla ABD sınırına 10 bin Ulusal Muhafız askeri konuşlandıracağını açıkladı. Trump sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Başkan olarak tüm Amerikalıların güvenliğini sağlamak benim sorumluluğumdur ve ben tam da bunu yapıyorum. Bu ilk sonuçtan çok memnunum" ifadelerini kullandı.

Çin, ABD'den ithalat üzerine ek gümrük vergisi getirdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

önceki günden beri söylüyorum turump şizofren gibi pervasızca sağa sola saldırıyor eğer geri adım atmazsa dünyada gerçek anlamda küresel ticaret savaşlarıyla ekonomik kriz çıkacak fakat işin iyi yanı biz bundan hiç etkilenmeyeceğiz çünki ülkede ekonomi mekonomi kalmadı ekonomiyi mevta edip ülkenin iflahını kestiler halkın hiç bir şeyi kalmadığından kaybedecek hiç bir şeyide kalmadı sadece ülkeyi soyup soğana çevirip mal varlıklarını ayakkabı kutularıyla dışarı kaçıranlar dışında

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Haber YorumlarıAlkurt:

Turup, bizimkiler kılıç çektiğini görmesin, senide içeri atarlar:)

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