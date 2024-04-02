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CHP ve MHP, Samsun'da seçim sonuçlarına itiraz etti

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Samsun'un Salıpazarı ve Alaçam ilçelerinde CHP ve Mhp'nin parti temsilcileri tarafından seçim sonuçlarına itiraz edildi.

CHP Alaçam İlçe Başkanlığı, 16 bin 660 seçmenin oy kullandığı 95 sandıkta boş ve geçersiz oylarla ilgili ilçe seçim kuruluna yeniden sayım için dilekçe verdi.

Mhp Salıpazarı İlçe Başkanlığı da 14 bin 686 seçmenin oy kullandığı 69 sandıkta boş ve geçersiz oylarla ilgili ilçe seçim kuruluna yeniden sayım için dilekçe sundu.

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, Alaçam'da 95 sandıkta oyların yeniden sayılması için itirazda bulunduklarını söyledi.

Mhp Samsun İl Başkanı Burhan Mucur da Salıpazarı'nda 69 sandıkta oyların yeniden sayılması için itiraz ettiklerini kaydetti.

Özdağ ve Mucur, ilçe seçim kuruluna yaptıkları başvuruların değerlendirmeye alındığını ifade etti.

Kesin olmayan sonuçlara göre Alaçam'da MHP adayı Ramazan Özdemir, Salıpazarı'nda ise Büyük Birlik Partisi adayı Refaettin Karaca seçimi kazanmıştı.

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Kaynak: AA / Politika

Salıpazarı Alaçam Samsun MHP Politika Güncel Haberler

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