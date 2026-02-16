CHP Sözcüsü Emre, MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan tutuklanan Giresun'un Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin disipline sevk edildiğini bildirdi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki toplantının gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyen Emre, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamaları eleştirdi.

Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle yargılandığını anımsatan Emre, "Sayın İmamoğlu'nun yapmış olduğu hiçbir sahtecilik eylemi yoktur, diploma gerçektir. Ne zaman ki Cumhurbaşkanı adayı olduğunu ilan etmiştir, ondan sonra diplomanın iptaliyle ilgili yoğun bir çalışma başlamıştır." görüşünü savundu.

Emre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında bazı soruşturma iddialarının kamuoyuna yansıdığına dikkati çekerek, "Mansur Yavaş'a yönelik bu soruşturmayı, CHP'ye yöneltilen haksız soruşturma zincirinin bir parçası olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı. Emre, Yavaş'ın yanında olduklarını dile getirdi.

Türkiye'de çiftçilerin zor durumunda olduğunu kaydeden Emre, "Türk çiftçisi, yüksek girdi maliyetleri, pahalı finansman, vade farkları ve fiyat oynaklığı nedeniyle sürekli borçlu durumda. Türkiye'de bugün bankalara olan çiftçi borcu 25 milyar dolar seviyesine geldi." diye konuştu.

Ramazan ayının Türk milletine ve tüm dünyaya bolluk, bereket ve huzur getirmesini temenni eden Emre, hükümeti, ekonomi ve ramazan ayındaki alışveriş maliyetleri üzerinden eleştirdi.

Sorular

CHP Sözcüsü Emre, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'Kapım parti gözetmeksizin herkese açıktır.' ifadelerini kullandı. CHP'nin kendisine bir ziyareti söz konusu olacak mı?" sorusuna Emre, "Bu, kurullarımızda konuşulması, karara bağlanması gereken konular. Henüz böyle bir görüşme yapmadık, karara bağlamadık." yanıtını verdi.

Emre'ye, Giresun'un Görele ilçesinin Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin, Görele Cumhuriyet Başsavcılığınca "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından MYK'de herhangi bir karar çıkıp çıkmadığı soruldu.

Olay basına yansıyınca CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Hasbi Dede'nin disipline sevkine ilişkin talimat verdiğini, konunun bugün MYK'de görüşüldüğünü belirten Emre, "O belediye başkanının disipline sevki konusunda bir irade oluştu. Disiplin kurulu bundan sonraki kararı verecektir." ifadesini kullandı.

Emre, "Muğla'nın Milas ilçesinde, kendisine ait olduğu öne sürülen arazide zeytin ağaçlarının kesildiği iddialarıyla gündeme gelen CHP İlçe Başkanı Ahmet Kılbey'in partisinden istifasıyla" ilgili soru üzerine ise, "Orada bizim tespitimize göre 3 zeytin ağacının kesilmesi, 27'sinin budanması gibi bir durum söz konusu. İlgili alanın zeytinlik sahasından çıkmasına sebebiyet verecek bir sonuçtan bahsedildi. Bunun üzerinde biz hemen inceleme başlattık ve istifası alındı." dedi.