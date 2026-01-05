CHP Sözcüsü Emre, MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, "Venezuela Devlet Başkanı'nın terörist ilan edilip bu şekilde götürülmesini, limanlara, petrol gemilerine, oradaki tesislere yönelik saldırıları kınıyoruz." dedi.

CHP'de yılın ilk Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

Emre, parti genel merkezinde 3 saat süren toplantı gündemine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, ekonomik koşullar üzerinden hükümeti eleştirdi.

Emeklinin pazar alışverişindeki filesinin boş olduğunu ve mutfakta tencerelerin küçüldüğünü öne süren Emre, "2026 için erken seçim çağrısı yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Emre, hayat pahalılığıyla mücadelede, adil vergi düzeni ve hedef destekli teşvik yapılmasının önemine işaret ederek, "Temel gıdada vergi yükünü azaltmadan, dar gelirliyi koruyacak doğrudan destek mekanizmaları kurulmadan mutfakta yangının sönmeyeceğinin altını çizmek isteriz." ifadesini kullandı.

"Türkiye'de acilen bir su kanunu çıkartılması lazım"

Memur ve memur emeklilerinin 2026'nın ilk 6 ayında alacağı zamlı maaşlarla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranlarını değerlendiren Zeynel Emre, açıklanan rakamlarla vatandaşların geçinmesinin imkanı olmadığını savundu.

Emre, kamucu, planlı, katılımcı kalkınma ve ekonomi yaklaşımlarıyla, emeği en yüce değer, kamu yararını en kıymetli hedef olarak gördüklerini belirterek, "Verimli üretimin, sürdürülebilirliğin ve istihdamın üzerindeki tüm kara bulutlar dağılabilir. Yeter ki Türkiye iyi yönetilsin." dedi.

Tarıma en büyük hasarı, zirai don, kuraklık ve afetlerin verdiğini ifade eden Emre, Türkiye'de bu tarz krizlere yönelik tarımın nasıl yapılacağının hesaplanıp çalışılması gerektiğini söyledi.

Emre, Türkiye'de yağışların düştüğünü ve yeni iklim düzenine göre hazırlık yapılması gerektiğini belirterek, "Bununla ilintili olarak Türkiye'de acilen bir su kanunu çıkartılması lazım. İktidar, geçtiğimiz sene itibarıyla su kanunuyla ilgili taslak çalışmanın olduğu yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Bunun yasalaşması için bir an önce TBMM'ye gelmesini, çiftçiyi koruyan, suyu koruyan, ülkeyi koruyan bir anlayışla bu kanunun Meclis'ten geçmesi gerektiğini ifade ediyoruz." diye konuştu.

" Venezuela'nın geleceğine oranın halkının karar vermesi lazım"

ABD tarafından Venezuela'ya askeri müdahale yapılmasını ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonmasını değerlendiren Zeynel Emre, şunları kaydetti:

"Venezuela Devlet Başkanı'nın terörist ilan edilip bu şekilde götürülmesini, limanlara, petrol gemilerine, oradaki tesislere yönelik saldırıları kınıyoruz. Nasıl Irak'taki işgali, Ukrayna'da yapılanı hukuksuz bulduysak, bizim için de bu durum aynıdır. Elbette biz istiyoruz ki, o ülkede yaşayanlar o ülkeyi yönetsin. Bundan önce Maduro'nun yaptıklarını elbette tasvip etmiyoruz, geçmiş dönemlerde de bunu söyledik. Seçimlerdeki hile iddiası, otoriterleşen eğilimler, yolsuzluk iddiası, muhalefete baskılar... Bunlar tabii ki bizim kabul edebileceğimiz şeyler değil. Venezuela'nın geleceğine oranın halkının karar vermesi lazım. Trump'ın, 'Oranın nasıl yönetileceğine karar vereceğim', 'Yeni bir yönetim gelene kadar biz yöneteceğiz' şeklindeki açıklamaları gerçekten kabul edilemez. Uluslararası kurumların, Birleşmiş Milletler'in acilen devreye girmesi lazım. Oradaki operasyonların durması, sivil yaşamın korunması şart."

Sorular

CHP Sözcüsü Emre, toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Partide düzenlenen CHP TBMM kapalı Grup Toplantısı'nın gündemi sorulan Emre, dış politika, ekonomi ve TBMM'de çalışmalarına devam eden Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndaki rapor yazma süreciyle alakalı bilgilendirmeler yapmak ve görüş alışverişinde bulunmak üzere toplanıldığını aktardı.

Emre'ye, CHP Genel Başkanı Özel'in, "CHP'li belediyeler yaptıkları her açılışa iktidar partisi, AK Parti ve MHP'li başkanları, yöneticileri davet etsinler." açıklaması da soruldu.

Türkiye'nin siyasette normal gündemine evrilmesi gerektiğini kaydeden Emre, "Siyaset bu kadar kutuplaştırılmasın. MHP seçmenleri ve AK Parti seçmenleriyle CHP seçmenleri birbirine yakın, kol kola olsun. Kutuplaşma iktidarı beklemiyoruz, kardeşlikten iktidar çıkarmak istiyoruz." sözlerini sarf etti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Türkiye'ye geleceğine dair iddiaların sorulması üzerine Emre, şu ifadeleri kullandı:

"Bunu biz de duyduk ama resmi bir açıklama gelmediği için nihai bir değerlendirme yapmak istemiyoruz. Bizim şeffaf ve tutarlı bir politikaya ihtiyacımız var. En başta da bir devlet başkanına yönelik bu muamelenin kınanması lazım. Bu muameleyi şüphesiz hak etmiyor. Yunanistan'da olan bazı sosyal medya paylaşımlarını biz de gördük. Türkiye'den bırakın devlet başkanını, cumhurbaşkanını, Ankara'dan herhangi bir yurttaşı öyle helikopterle alabilecek bir güç dünyada yok. Böyle bir şeyin imkanı yok. Şüphesiz o paylaşımların hem saçma sapan hem de hadsiz bulduğumuzu ifade edelim."