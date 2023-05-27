CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Suriyeli öğrencilere sağlanan avantajları eleştirdi

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kentte 4 okulda uygulanan Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi'ne (SEUP) ilişkin açıklamasıyla ilgili "Açıklamasının detayında, ayrımcılık itiraf ediliyor. Suriyeli öğrencilere ulaşım imkanı, kırtasiye, giysi, çanta, ayakkabı, nakit, limiti bol alışveriş kartı için ne diyorsunuz? Milli Eğitim'in kendi resmi sayfasında bile Suriyeli öğrencilere sağlanan avantajlardan, ücretsiz servis, öğle yemeği, kıyafet, çanta, kıyafet desteğinden bahsediliyor. Bu imkanlar, belirttiğimiz usulen seçilenler hariç, Türk öğrencilere tanınmıyor" dedi.

Şanlıurfa'da dört okulda uygulanan "Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi (SEUP)" ile ilgili açıklama yapan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Turgut Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencileri ziyaret etti. Tanal, sonrasında Twitter hesabından şu açıklamayı kaydetti:

"Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bir açıklama yaparak, Turgut Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi başta olmak üzere SEUP projesi kapsamında Şanlıurfa'da 4 meslek lisesinde Suriyelilerin tamamına ücretsiz yemek verilirken Türk öğrencilerin ise, her bir Suriyeli öğrenciye karşılık listeye konulanlar hariç, bu haktan yararlanmamasını, kendince yalanlamış. Halbuki Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açıklamasının detayında, ayrımcılık itiraf ediliyor.

"TÜRK ÖĞRENCİLERİN TAMAMININ SURİYELİ ÖĞRENCİLERE TANINAN HAKLARDAN YARARLANMADIĞINI KABULLENİYORSUNUZ"

Açıklamada, proje çerçevesinde her bir Suriyeli öğrenciye karşılık olarak, yemek yiyebilecek Türk öğrencilerin okulda oluşturulan bir komisyonca belirlendiğinden bahsedilmektedir. Önceliğin maddi durumu yetersiz olan, ev hanesindeki öğrenci sayısı fazla olan aileler ve öksüz-yetim öğrencilere verildiği belirtilmektedir. Şanlıurfa'da yoksul olmayan aile kaldı mı ki bu kriterden bahsediyorsunuz? Açıklamada dahi okuldaki Türk öğrencilerin tamamının Suriyeli öğrencilere tanınan haklardan yararlanmadığını kabulleniyorsunuz. İş olsun diye açıklama yapıyorsunuz!

"BU İMKANLAR, BELİRTTİĞİMİZ USULEN SEÇİLENLER HARİÇ, TÜRK ÖĞRENCİLERE TANINMIYOR"

Turgut Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yemekhane bölümünde 30 masa, 120 sandalye var. Yemek ihalesi 200 kişilik için yapılmış. Okuldaki tüm öğrencilere yemek veriliyorsa neden yemeğe alınan öğrencilere sınırlandırılma konulmuş? Suriyeli öğrencilere ulaşım imkanı, kırtasiye, giysi, çanta, ayakkabı, nakit, limiti bol alışveriş kartı için ne diyorsunuz? Milli Eğitim'in kendi resmi sayfasında bile Suriyeli öğrencilere sağlanan avantajlardan, ücretsiz servis, öğle yemeği, kıyafet, çanta, kıyafet desteğinden bahsediliyor. Bu imkanlar, belirttiğimiz usulen seçilenler hariç, Türk öğrencilere tanınmıyor.

"EĞİTİM GÖREN TÜM ÖĞRENCİLER NEDEN YEMEKHANEYE GEÇİP ÜCRETSİZ YEMEK YİYEMİYOR?"

İşte yemekhanede sohbet ettiğimiz öğrenciler, artan yemeklerin Türk öğrencilere yedirildiğini belirtiyor. Bu ayıp size yetmiyor mu? Bu ayrımcılıktan görüştüğümüz Suriyeli öğrenciler de rahatsız. Hala savunma yapıyorsunuz? SEUP meup bilmeyiz biz arkadaş, aynı okulda eğitim gören tüm öğrenciler neden yemekhaneye geçip ücretsiz yemek yiyemiyor? Suriyeli arkadaşları yemekhaneye geçip yemek yerken, aç kalan, karşıdan bakan Türk öğrencilerin durumu hiç mi rahatsız etmiyor sizi?

"KAPI KOLU DAHİ OLMAYAN HARABE KONTEYNER SINIFLARI BİZZAT KENDİMİZ GÖRDÜK"

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine çağrıda bulunmak istiyorum. Tüm öğrencilerle, öğrenci velileriyle birlikte kamuoyunun önüne çıkalım. Kim yalan söylüyorsa istifa etsin. Ayrıca Şanlıurfa'da hala birleştirilmiş sınıf uygulaması var, konteynırda eğitim verme var, hijyenden, sağlıklı bir ortamdan uzak okullar var. Örneğin merkez ilçe Karaköprü'ye bağlı Akpınar Mahallesi'nde bulunan Akpınar İlkokulu'nda 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri, tek derslikte, tek öğretmen gözetiminde eğitim görüyor. Okulun tuvaleti harabeye dönüşmüş ve hijyenden yoksun durumda. Yine Ceylanpınar'da ziyaret ettiğimiz Aşağı Esence İlköğretim Okulu'nda öğrenciler, yabani otlarla kaplı okul bahçesinde maç yapılabilecek, oyun oynanacak bir alanlarının olmayışından, kendilerine verilen park sözünün tutulmayışından yakınmıştı. Burada konteynırdan okula dönüştürülen yerde birleştirilmiş sınıf uygulamasıyla eğitim gören öğrenciler, aynı sırada yan yana 4 kişi oturduklarını, kimi zaman sıra için kavga ettiklerini anlatmıştı. Kapı kolu dahi olmayan harabe konteyner sınıfları bizzat kendimiz gördük ve bu rezaletin görüntülerini bizzat yayınladık.

"KENTTEKİ EĞİTİM KALİTESİNİ YÜKSELTMEYE KAFA YORMAK YERİNE BANA LAF YETİŞTİRİYORSUNUZ"

Aşağı Esence İlköğretim Okulu'nda öğrencilere ayrılan tuvalet kullanılamaz haldeydi. Tuvalet ihtiyacı için okula yakın evlere gittiklerini anlatan öğrenciler, sadece öğretmenlerin kullanabildiği tuvaletin ise kendileri tarafından temizlendiğini dile getirmişti. Okulda temizlik görevlisi yok, çöp toplama, temizlik, soba doldurma işlemi öğrencilere yaptırılıyor. Söz konusu okulda, ilkokul 2. sınıf öğrencisi, okul tabelasındaki 'Milli Eğitim Bakanlığı' yazısı okuyamadı. Neyi anlatıyorsunuz, neyin savunmasını yapıyorsunuz? Şanlıurfa'da eğitim yerlerde, Afrika'dan beter koşullarda öğrenciler eğitim görüyor. Zaten eğitimde başarı sıralamasında Şanlıurfa hep sonlarda çıkıyor. Kentteki eğitim kalitesini yükseltmeye kafa yormak yerine bana laf yetiştiriyorsunuz."