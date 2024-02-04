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CHP Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun, Atatürk'ün Denizli'ye Gelişinin 93. Yılında Mesaj Yayımladı

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Cumhuriyet Halk Partisi Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun, Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 93. yılında mesaj yayımladı. Coşkun; 'Ülkemizin kurucusu sarı saçlım mavi gözlüm 93 yıl önce Denizli'mizdeydi' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun, Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 93. yılında mesaj yayımladı. Coşkun; "Ülkemizin kurucusu sarı saçlım mavi gözlüm 93 yıl önce Denizli'mizdeydi" dedi.

CHP Pamukkale İlçe Başkanı Coşkun mesajında şu ifadelere kullandı;

"Savaştan yeni çıkmış, yokluk ve imkansızlıklarla sınanan bir ülkeyi tüm dünyaya örnek bir liderlik anlayışı ile ayağa kaldıran Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizin ortak değeri ve en önemli birleştirici gücüdür. Büyük Önder Atatürk'ün eşsiz vizyonu ile bizlere emanet ettiği laiklik, demokrasi ve hukuk devleti anlayışına dayalı Cumhuriyet değerlerini sahiplenmek ortak sorumluluğumuzdur. Bu değerleri korumak ve yeni nesillere aktarmak refah ve özgürlüğün hüküm sürdüğü onurlu bir yaşamın teminatıdır.

Ata'mız Denizli iline 4 şubat 1931 günü gelmiştir. Bu gezi Ata'nın "Büyük Ege Gezisi" olarak bilinen program içinde bulunmaktaydı. 4 şubat 1931 Çarşamba günü sabahleyin 8.10'da Aydın'dan hareket eden özel tren, Ata'yı aynı gün saat 13.00'te Denizli'ye getirmiştir.İki gün öncesinden Büyük Kurtarıcının Denizli'ye gelişini öğrenen halk, erken saatlerde istasyonun bulunduğu çevreyi doldurmuştu. Binlerce Denizlilinin gösterdiği coşkun tezahürat ve sevgi gösterisi arasından trenden inen Atatürk, halkı selamlamıştı. O öyle bir kahramandı ki çevre illerden karşılamaya gelenler bile olmuştu.

O öyle bir liderdi ki 93 yıl önce geldiği Denizli'mizde hala izleri var. Onun fikirleri bize ışık olmaya devam ediyor. Atatürk ilelebet ülkemizin, Denizli'mizin en kıymetlisi olmaya devam edecek. Atatürkçü yoldan şaşmadan yolumuza devam edeceğimize inancım tam. Bu duygu ve düşüncelerle Ata'mızı bir kez daha saygı, sevgi, özlem ve minnetle anıyorum" - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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