CHP Milletvekilleri İzmir'de Saha Çalışmalarına Başladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri, saha çalışmaları kapsamında İzmir'de basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İl Başkanlığında düzenlenen programda konuşan CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, kentteki program kapsamında 3 gün boyunca çalışma yapacaklarını belirtti.

Ekonomi, demokrasi, eğitim, sağlık, tarım, kadın ve gençlik politikaları başta olmak üzere tüm alanlarda çözüm önerilerini vatandaşlarla paylaşacaklarını ifade eden Uzun, şunları kaydetti:

"4 Eylül 2024 tarihinde başlayan parti programı hazırlıklarımızda artık sona yaklaşıyoruz. Partimiz Türkiye'nin ihtiyacına uygun, dertlere derman olacak, çağdaş, bilimsel, halkımızı önceleyen ve ayakları yere basan bir parti programına son şeklini vermek üzereyiz. Burada bulunmamızın ve yapacağımız ziyaretlerde ve toplantılarda asıl amaçlardan bir tanesi de bu programa katkı verilmesidir. Halkımız ve uzman kadrolarımızla birlikte hazırladığımız bu program 86 milyon yurttaşımıza nefes aldıracak, adaleti sağlayacak ve yüzleri güldürecek bir program olacak."

Heyet, kentte kamu kurum ve kuruluşları ile esnaf ziyaretleri gerçekleştirecek.