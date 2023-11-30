CHP Milletvekili Veli Ağbaba, Huzur Hakkı Ödemelerini Eleştirdi

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda torba kanun teklifiyle getirilen huzur hakkı ödemelerini eleştirerek, "4-5 yerden maaş alınması, zaten toplumun gündeminde. Şimdi, fakir-fukaranın gözünün içine baka baka huzur hakları alınacak. Resmi rakamlara göre, Türkiye'de her 3 gençten 1'i işsiz. Emekli, 7 bin 500 lira maaş alıyor. Hatta dul ve yetim, bunun çok daha düşüğünü alıyor, 2-3 bin lira maaş alıyor. Milletin gözünün içine baka baka 4 yerden huzur hakkı alma ve 4 kez alma hakkını getiriyorsunuz. Vergiden de muaf. Bu hakikaten büyük vicdansızlık, haksızlık. 'Başka yerlerde var mı?' Hodri meydan, araştırılsın. CHP, MHP, AK Parti hiç fark etmez kim çalışmadan para alıyorsa, kim kolay yoldan zenginleşiyorsa hodri meydan, bir kanun getirelim, diyelim ki 'Belediyelerden de kamu kurumlarından da birden fazla maaş alınamaz.' Ama bu çoklu maaş uygulaması bir gelenek olmuş. Danışmanlar meselesini gündeme getiriyorum, devletin ortaklıklarında çalışan insanları gündeme getiriyorum. Hiçbirinden haberimiz yok, kaç kişi çalışıyor, kaç danışman var, ne kadar maaş alıyor, bilgimiz yok. Üzerine bir de fakir fukaranın gözüne soka soka 4 kez huzur hakkı almayı getiriyorsunuz. Bu doğru bir uygulama değil. Bu milletin vicdanını yaralar" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, torba kanun teklifiyle getirilen huzur hakkı düzenlemesini eleştirdi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba şunları söyledi:

"MİLLETİN GÖZÜNÜN İÇİNE BAKA BAKA 4 YERDEN HUZUR HAKKI ALMA VE 4 KEZ ALMA HAKKINI GETİRİYORSUNUZ"

"Türkiye'de son dönemde fakir-fukaranın vicdanını kanatan bir durum. Bu çok maaş meselesi, 4-5 yerden maaş alınması zaten toplumun gündeminde. Şimdi, fakir-fukaranın gözünün içine baka baka huzur hakları alınacak. Resmi rakamlara göre, Türkiye'de her 3 gençten 1'i işsiz. Emekli, 7 bin 500 lira maaş alıyor. Hatta dul ve yetim, bunun çok daha düşüğünü alıyor, 2-3 bin lira maaş alıyor. Milletin gözünün içine baka baka 4 yerden huzur hakkı alma ve 4 kez alma hakkını getiriyorsunuz. Bunu nasıl getiriyorsunuz, bilmiyorum. Vergiden de muaf. İyi vicdanlısınız, 4 kez iyi. Bir de 10 kez, 20 kez olduğunu düşünün, vicdanlısınız, Allah sizden razı olsun! Bu hakikaten büyük vicdansızlık, haksızlık. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kuruluşlarında, çiftliklerde, her tarafta bu uygulama var. Sudan'da kurulan şirket var, İran'da kurulan şirket var, gübre fabrikası var. Bu bir uygulama olmuş durumda. Ama bu doğru bir uygulama değil.

"BİR KANUN GETİRELİM DİYELİM Kİ 'BELEDİYEDEN DE KAMU KURUMLARINDAN DA BİRDEN FAZLA MAAŞ ALINAMAZ'"

Sürekli laf atıyorsunuz: 'Başka yerlerde var mı?' Hodri meydan, araştırılsın. CHP, MHP, AK Parti hiç fark etmez kim çalışmadan para alıyorsa, kim kolay yoldan zenginleşiyorsa hodri meydan, bir kanun getirelim, diyelim ki 'Belediyelerden de kamu kurumlarından da birden fazla maaş alınamaz.' Ancak şunu da söyleyelim, biz bunları biliyoruz. Kamuda daha profili yüksek, daha eğitimli insanların çalışması için özel sektörle rekabet etmek lazım, onu da yapalım. Ama milletin vicdanını kanatan işlerden vazgeçelim. Örneğin bir özel firmada, yabancı firmada, Türkiye'deki önemli firmalarda bir mühendisin aldığı maaşı devlet karşılayamıyorsa devletin kuruluşlarına doğal olarak gelmiyor. Bunu da düzenleyelim. Ama bu çoklu maaş uygulaması bir gelenek olmuş. O insanları burada tutmak için gerekçeniz herhalde bunlardan birisi. Ama zaten, ben hep danışmanlar meselesini gündeme getiriyorum, devletin ortaklıklarında çalışan insanları gündeme getiriyorum. Hiçbirinden haberimiz yok, kaç kişi çalışıyor, kaç danışman var, ne kadar maaş alıyor, bilgimiz yok. Üzerine bir de fakir fukaranın gözüne soka soka 4 kez huzur hakkı almayı getiriyorsunuz. Bu doğru bir uygulama değil. Bu milletin vicdanını yaralar."