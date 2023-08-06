CHP Milletvekili Veli Ağbaba, Emeklilere Verilen Zammı Eleştirdi

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, emeklilere verilen yüzde 25'lik zammı eleştirerek, emeklilerin durumunun kötü olduğunu ve siyasi bir üçkağıtla daha da kötüleştirildiğini belirtti. Ağbaba, emekli maaşlarının artırılması gerektiğini vurguladı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, emeklilere verilen yüzde 25'lik zammı eleştirerek, "Toplumun en mağdur kesimi emekliler. Önemli bir kısmı 7500 lira emekli maaşı alıyor. Emekliye de bir üçkağıt, siyasi sahtekarlık yapıldı. Enflasyon oranları düşük gösterilerek emekliye yüzde 25 zam yapıldı. Emeklinin durumu hakikaten çok kötü. Bu da siyasi bir üçkağıtla yüzde 25 zam verilerek daha da kötüleştirildi. Umarım kısa zamanda bu sorun da çözülür" diye konuştu.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya Darende'de yurttaşlarla bir araya geldi. Yurttaşların sorunlarını dinleyen Ağbaba, emeklilerin durumlarına da değindi. Emekliye yapılan yüzde 25'lik zammı eleştiren Ağbaba şunları söyledi:

"SİYASİ ÜÇ KAĞIT, SİYASİ SAHTEKARLIK YAPILDI"

"Toplumun en mağdur kesimi emekliler. Önemli bir kısmı 7500 lira emekli maaşı alıyor. Yüzde 25 zam yapıldı. Emekliye de bir üçkağıt siyasi sahtekarlık yapıldı. Enflasyon oranları düşük gösterilerek emekliye yüzde 25 zam yapıldı. Ama bugün sadece Merkez Bankası'nın hedefi bile yıl sonunda yüzde 58. ENAG'ın açıklamış olduğu enflasyon rakamı yüzde 122. Verilen zammın 2 katı şu anda enflasyon var. Yüzde 25'in tam 2 katı. Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu enflasyon rakamı şu anda yüzde 50'lilerde. Bir ay önce emekliye yüzde 25 zam reva görüldü."

Ağbaba, Cumhur İttifakı ortaklarının da emekli zammını az bulduklarına yönelik açıklamaları olduğunu da hatırlatarak, "Cumhur İttifakı'nın diğer ortakları emekli maaşlarının düşük olduğunu ve geçinilemeyeceğini söylüyor. Hem Bahçeli hem Erbakan. Ama şunu herkes bilsin ki biz önerge verdik, MHP de Yeniden Refah da AKP de buna 'hayır' dedi. Emekli maaşlarının mutlak artırılması lazım" dedi.

"UMARIZ YARIN EMEKLİ MAAŞLARINDA ZAM YA DA SEYYANEN ZAM YAPILIR"

Emekli maaşlarının yarın yapılacak kabine toplantısında konuşulacağına dair bilgiler olduğunu ifade eden Ağbaba şöyle konuştu:

"Yarın kabinede bu konuşulacakmış. Biliyorsunuz toplu sözleşme görüşmeleri de devam ediyor, memurların toplu sözleşmesi. Memurlara seyyanen zam verildi, biraz memurların durumu düzeltildi ama emekli hala açlık sınırının altında yaşamaya devam ediyor. 7 bin 500 lira ile geçinebilecek bir Allah'ın kulu yok. Bunun görülmesi lazım. 7 bin 500 lira Malatya gibi bir yerde kiraya bile yetmez. Emekliye soruyorum 'En son gömleği 7 yıl önce aldım' diyor. Başka bir emekli 'Komşum ölünce ondan kalan eşyaları giyiyorum' dedi. Umarız yarın emekli maaşlarında zam ya da seyyanen zam yapılır. Yapılmazsa biz de bunu sokaksa sokak, o emeklilerin yanında olacağımızı, eylem yapan emeklilerin yanında olacağımızı söylemek istiyorum. Emeklinin durumu hakikaten çok kötü. Bu da siyasi bir üçkağıtla yüzde 25 zam verilerek daha da kötüleştirildi. Umarım kısa zamanda bu sorun da çözülür."