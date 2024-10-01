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CHP Milletvekili Gürer'den Patates Fiyatları için Öneri

CHP Milletvekili Gürer'den Patates Fiyatları için Öneri
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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, patates fiyatlarındaki istikrarsızlık için planlı ve sürdürülebilir bir üretim modeli önerdi. Gürer, patates üretiminin artış göstermesini beklediklerini ancak fiyatlardaki dalgalanmaların üretici ve tüketici üzerinde olumsuz etki yarattığını vurguladı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, patates fiyatlarındaki istikrarsızlığın üretici ve tüketici üzerinde olumsuz etkisini önlemek için planlı ve sürdürülebilir bir üretim modeliyle piyasayı düzenleyici önlemler alınması gerektiğini söyledi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, patatesin her iklimde yetişebilmesi, birim alanda yüksek verim sağlanması nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde üretildiğini ve tüketildiğini kaydetti.

Türkiye'nin de hemen her bölgesinde patates yetiştiğini ifade eden Gürer, nisanda başlayan patates hasadının aralık ayına kadar farklı bölgelerde devam ettiğini belirtti.

Gürer, patates üretiminin geçen yıl 5,5 milyon ton civarında gerçekleştiğini anımsatarak, bu yıl üretimin 6,5 milyon ton olmasının beklendiğini ifade etti.

Üretici ve tüketici fiyatlarında en fazla dalgalanma gösteren ürünlerin başında patatesin geldiğini söyleyen Gürer, "Bu yıl küresel iklim değişikliği birden çok üründe olumsuz etki yaratmıştır. Bugünlerde başlayan kışlık patates hasadında tüccar düşük fiyat ile alım yapmak istemekte, fiyatlar maliyetin altında kalmaktadır. Patates fiyatlarındaki istikrarsızlığın üretici ve tüketici üzerinde olumsuz etkisini önlemek için planlı ve sürdürülebilir bir üretim modeliyle piyasayı düzenleyici önlemler alınmalı. Patates alımları kamu eliyle yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Duygu Yener - Politika

Ömer Fethi Gürer Milletvekili Niğde

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