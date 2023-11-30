CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi: İktidar Türk halkına fakirliği reva görüyor

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, "85 milyonluk nüfusun yüzde 21'i devletten gelecek paraya bağımlı, bu durum çok endişe verici. İktidar kendi yandaşlarına lüks yaşamı, rant kapısını, huzur haklarını peşkeş çekerken Türk halkına fakirliği reva görüyor. Maalesef, Anayasamıza göre 'Sosyal' olması gereken devletimiz, AKP'nin 'Yoksulları yoksul bırakan' anlayışıyla yönetilmektedir" açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2024 bütçe teklifinde yer alan sosyal yardımlara ilişkin verilerle ilgili açıklama yaptı. AKP'nin bilinçli olarak sosyal yardımlara muhtaç milyonlar politikası güttüğünü belirten Akkuş İlgezdi, şu değerlendirmeleri yaptı:

"2018 yılında 3,4 milyon olan sosyal yardımlardan faydalanmış hane sayısı, içinde bulunduğumu 2023 itibarıyla 4,4 milyon haneye yükseldi. 17,6 milyon yani neredeyse 18 milyon yurttaşımız sosyal yardımlardan faydalanmak durumunda kalıyor. 85 milyonluk nüfusun yüzde 21'i devletten gelecek paraya bağımlı, bu durum çok endişe verici. İktidar kendi yandaşlarına lüks yaşamı, rant kapısını, huzur haklarını peşkeş çekerken Türk halkına fakirliği reva görüyor. Maalesef, Anayasamıza göre 'Sosyal' olması gereken devletimiz, AKP'nin 'Yoksulları yoksul bırakan' anlayışıyla yönetilmektedir.

Ocak ayı için konuşulan zam oranları daha şimdiden buharlaştı bile. KESK Büro Emekçileri Sendikası'na bağlı BES/AR'ın verilerine göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 17 bin 215 lira, yoksulluk sınırı ise 50 bin 750 lira. Her vatandaşımızın en temel hakkı olan sağlıklı beslenebilmek için bile günlük 573 lira harcamak gerekiyor. AKP hükümetine sesleniyoruz; sadece insanca yaşamak isteyen milyonlarca vatandaşın maaşından kısmayın, yandaşlarınıza pay dağıtmak yerine emekliye, işçiye, memura, çiftçiye zam verin. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu işin peşini bırakmayacağız, 85 milyonun insanca yaşayabilmesi, karınlarını rahatça doyurabilmesi için mücadelemizi her platformda sürdüreceğiz."