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CHP'li Sarıgül, 2025 Bütçesini Eleştirdi

CHP'li Sarıgül, 2025 Bütçesini Eleştirdi
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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, 2025 yılı bütçesinin halkın refahına hizmet etmediğini belirterek, AK Parti'nin 22 yıldır vaatlerde bulunduğunu ancak uygulamada hiçbir şey yapmadığını ifade etti. Sarıgül, CHP iktidarında sorunları çözecek bir bütçe sunacaklarını vurguladı.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, 2025 yılı bütçesine ilişkin, "Görüştüğümüz bütçe ne yazık ki halkın refahına, yurttaşlarımızın mutluluğuna hizmet etmeyen bir bütçedir." dedi.

Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri devam eden 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ni eleştirdi.

Sarıgül, şöyle konuştu:

"Ak Parti iktidara geldikten sonraki ilk bütçesinde 'sabredin, her şey düzelecek' diyordu. Aradan 22 sene geçti, 2025 bütçesini görüşüyoruz ve yine AK Parti iktidarı milletimize 'sabredin her şeyi düzelteceğiz' diyor. 22 senede yapamadığınız neyi yapacaksınız da halk sabretsin? İşçilerin, memurların, köylülerin, esnaflarımızın, emeklilerimizin, engellilerimizin artık sabredecek bir yanı kalmadı. Demokrasilerde sabır olmaz. Yapamayan gider, yapacak olan gelir."

Erzincan'ın merkezi bütçeden yeterli payı alamadığını savunan Sarıgül, kentteki toplu konut projeleri, köylerdeki arazi toplulaştırmaları, fabrikaların teşvik beklentisi gibi birçok konunun çözüm beklediğini söyledi.

"Görüştüğümüz bütçe ne yazık ki halkın refahına, yurttaşlarımızın mutluluğuna hizmet etmeyen bir bütçedir." diyen Sarıgül, CHP iktidarında herkesi mutlu edecek ve sorunları çözecek bir bütçe yapacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Gazi Nogay - Politika
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