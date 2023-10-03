CHP'li Namık Tan, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na İddiaları Sordu

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Namık Tan, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Birleşmiş Milletler ile imzaladığı proje bütçesinin İslami Dayanışma Oyunları için harcandığı iddialarına ilişkin Bakan Osman Aşkın Bak'a, "Medyada yer alan iddialara yönelik bakanlığınız bünyesinde bir soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmadıysa iddiaların araştırılmasına dair ne gibi bir tasarruf planlıyorsunuz? İddiaların doğru çıkması durumunda sorumlulara yönelik hangi yaptırımları planlıyorsunuz? İddialar doğru ise, bütçenin amacından farklı şekilde harcanması durumu hakkında herhangi bir aşamada bilgilendirildiniz mi" diye sordu.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı, İstanbul Milletvekili Namık Tan, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Birleşmiş Milletler ile imzaladığı proje bütçesinin İslami Dayanışma Oyunları için harcandığı iddialarını Meclis gündemine taşıdı. CHP'li Tan, konuya ilişkin TBMM Başkanlığı'na Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Namık Tan önergesinin gerekçesinde şunları ifade etti:

"İDDİALAR DOĞRUYSA BÜTÇENİN ŞUURSUZ BİR ŞEKİLDE BAŞKA BİR ORGANİZASYONA HARCANMASI BÜYÜK BİR SKANDALDIR"

"Bakanlığınız ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) arasında imzalanan, 'Mülteci ve Türk Gençleri Arasında Spor Yoluyla Sosyal Uyum ve Katılımın Güçlendirilmesi' Projesi kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına gönderilen bütçenin İslami Dayanışma Oyunları için harcandığı ve bu usulsüzlüğün Sayıştay tarafından tespit edildiğini iddia eden haberler kamuoyunda tartışma yaratmıştır. Bu iddialar doğru ise Birleşmiş Milletler'in mültecilerin uyumu amacıyla hazırlanan bir proje kapsamında yapılan anlaşmayla gönderdiği ve tüm harcama kalemlerinin şeffaf bir şekilde sunulması yükümlülüğü bulunan bu bütçenin, ülkemizin uluslararası kurumlar nezdinde itibarını göz önüne almadan, şuursuz bir şekilde başka bir organizasyona harcanması büyük bir skandaldır.

"PARANIN BEŞ AY BOYUNCA VADESİZ HESAPTA TUTULDUĞU DA GÜNDEME GETİRİLEN BİR BAŞKA İDDİADIR"

Bakanlık mali tabloların incelenmesinde 237 milyon TL olarak tespit edilen, Koordinatörlük bünyesindeki muhasebe birimi tarafından oluşturulan mali tablolara ise 244 milyon TL olarak yansıyan bu usulsüzlük, Türkiye'nin itibarı ve güvenilirliği açısından utanç kaynağıdır. 9-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve adı başka şaibeli iddialarla da anılan İslami Dayanışma Oyunları'na ilişkin muhasebe işlemlerinde, özel hesaba 2021 ve 2022 yıllarında bakanlık bütçesinden toplam 240 milyon 250 bin TL kamu kaynağı transfer edildiği, tasfiye işlemlerinin tamamlanmasından sonra bu tutardan 2.7 milyon TL bakiyenin bakanlık hesaplarına aktarıldığı iddiaları, ayrıca dikkat çekmektedir. Bunun yanında projenin ikinci fazında gönderilen yaklaşık 900 bin Amerikan Doları bütçenin, kanun ve yönetmelikler çerçevesinde değerini koruması adına bankada vadeli hesaplarda işlem görmesi öngörülmüşken, paranın beş ay boyunca vadesiz hesapta tutulduğu da gündeme getirilen bir başka iddiadır.

Tan, Bakan Bak'a şu soruları yöneltti:

"İDDİALARA YÖNELİK BAKANLIĞINIZ BÜNYESİNDE BİR SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞ MIDIR? İDDİALARIN DOĞRU ÇIKMASI DURUMUNDA SORUMLULARA YÖNELİK HANGİ YAPTIRIMLARI PLANLIYORSUNUZ?"

"Medyada yer alan iddialara yönelik bakanlığınız bünyesinde bir soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmadıysa iddiaların araştırılmasına dair ne gibi bir tasarruf planlıyorsunuz? İddiaların doğru çıkması durumunda sorumlulara yönelik hangi yaptırımları planlıyorsunuz? İddialar doğru ise, bütçenin amacından farklı şekilde harcanması durumu hakkında herhangi bir aşamada bilgilendirildiniz mi? Bütçenin yürütülmesi sırasında finansal raporlama, UNHCR yetkilileri tarafından mı, yoksa bakanlığınızın ilgili personeli tarafından mı gerçekleştirilmiştir? UNHCR'den bütçenin usulüne uygun harcanmadığına dair bakanlığınıza herhangi bir uyarı yapılmış mıdır? Önergede adı geçen iddialara yönelik UNHCR tarafından Bakanlığınız hakkında hukuki süreç başlatılmış mıdır? Bakanlığınız, sizin göreve geldiğiniz tarihten bu yana Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği kurumları ile toplamda kaç ortak proje yürütmüştür? Bu projeler için bakanlığınıza aktarılan fon miktarı ve bunun yıllara göre dağılımı nedir?"