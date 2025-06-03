CHP'li Gürer: TMO'nun Hububat Alım Fiyatları Çiftçileri Mağdur Ediyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) açıkladığı hububat alım fiyatlarına ilişkin, "Çiftçilerin beklentilerinden çok uzak ve onların maliyetlerinin altında bir rakamla süreç yürütülüyor." dedi.

Gürer, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, TMO'nun açıkladığı hububat alım fiyatlarını eleştirerek, tarımsal girdi maliyetlerindeki artışla orantılı bir alım fiyatı açıklanmadığı için çiftçilerin mağduriyet yaşayacağını söyledi.

Türkiye'deki ekonomik koşulların yanı sıra dolu, don, sel ve iklim değişikliği gibi yaşanan olumsuzluklarla çiftçilerin sorunlarının arttığını dile getiren Gürer, buğday ve arpada açıklanan alım fiyatlarının düşük tutulduğunu belirtti.

Buğday üretiminde yaşanan düşüş nedeniyle Türkiye'nin ithalata bağımlılığının arttığına dikkati çeken Gürer, alım fiyatlarında ortaya çıkan sorunlardan dolayı çiftçinin buğday ekiminden giderek uzaklaştığını aktardı.

Girdi maliyeti ile gübre, tohum, ilaç, sulama suyu ve mazot fiyatlarının düşürülmesi gerektiğini vurgulayan Gürer, "Çiftçilerin beklentilerinden çok uzak ve onların maliyetlerinin altında bir rakamla süreç yürütülüyor." ifadesini kullandı.