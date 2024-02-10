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CHP'li Ali Mahir Başarır Mersin'de Protesto Edildi

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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Mersin'de yaptığı konuşma sırasında protesto edildi. Vatandaşlar tarafından 'Kılıçdaroğlu'nu sen hançerledin' şeklinde sloganlar atıldı.

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, memleketi Mersin'de konuşma yaptığı sırada, bazı partililer tarafından protesto edildi. Vatandaşlar 'Kılıçdaroğlu'nu sen hançerledin, yazıklar olsun sana' diye bağırırken, Başarır ise "O AK Parti'nin, sarayın trollerini atın oradan" dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, partisinin Mezitli ilçe başkanlığı önünde gerçekleştirdiği açık hava toplantısı sırasında bir grup vatandaş tarafından protesto edildi. Vatandaşlar, Başarır'ın otobüs üzerinde konuşma yaptığı sırada 'Faizci', 'Kılıçdaroğlu'nu sen hançerledin', 'Yazıklar olsun sana', 'Kılıçdaroğlu sizi sırtında taşıdı', 'Kılıçdaroğlu'nun sayesinde oradasın' diye bağırdı. Protesto üzerine kısa süreli gerginlik yaşanırken, Başarır ise kendisini protesto eden partililere yönelik "O AK Parti'nin, sarayın trollerini atın oradan" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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