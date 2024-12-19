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CHP'li Ağbaba'dan sert 'silkeleme' tepkisi: 'Yüzsüz Osman'ı silkeleyin, onda para çok

CHP'li Ağbaba'dan sert 'silkeleme' tepkisi: 'Yüzsüz Osman'ı silkeleyin, onda para çok
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CHP'li Veli Ağbaba, Meclis'te devam eden bütçe görüşmelerinde kayyum uygulamaları ve belediyelerin SGK prim borçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ağbaba, "Bizim belediyelerimizi silkeleyeceğinize, 'yüzsüz Osman'ı silkeleyin, onda para çok" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri devam ediyor.

"BİZİM BELEDİYELERİMİZİ SİLKELEYECEĞİNİZE 'YÜZSÜZ OSMAN'I SİLKELEYİN, ONDA PARA ÇOK"

Teklifin 3. maddesi üzerine söz alan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, iktidarın kayyum uygulaması ve SGK prim borçları tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken bir çıkışta bulundu. CHP'li belediyelerin halka hizmetten yoksun kılındığını belirten Ağbaba, şunları söyledi: "Bütçe görüşmeleri kayyum tartışmalarıyla başladı ve öylece bitiyor. 31 Mart seçimlerinde AKP, kurulduğundan bu yana ilk kez ikinci parti oldu. Ne olduysa 31 Mart seçimlerinden sonra AKP'nin kimyası, fiziği, façası bozuldu. Önce belediyelere valileri, kaymakamları kayyum olarak atıyorlardı, sonra baktılar ki bu yetmiyor. Bütün Anketlerde belediyelerden memnuniyet yüzde 60'lara çıkmış, partimiz her şeye rağmen birinci parti. Yeni bir operasyon şekli buldular. Ekonomik kayyum operasyonu yapıldı. 31 Mart'ta çarpıldılar, şimdi Cumhurbaşkanı 'CHP'li belediyeleri silkeleyin' diyor. Belediyeleri silkeleyerek CHP'li belediyelerin halka hizmetini engellemeye çalışıyorlar. Ne yaparsanız yapın CHP'li belediyeler halkına hizmet etmeye devam edecek. Para lazım, çünkü çarçur ettiniz, şatafata israfa kullandınız. Bizim belediyelerimizi silkeleyeceğinize size daha iyi kaynaklar bulabilirim. Örnegin 'Yüzsüz Osman'ı silkeleyin, onda para çok.

"AHLAKİ ÇÖKÜNTÜYÜ VE YOKSULLUĞU GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMLARINDA GÖREBİLİRSİNİZ"

Geldiğimiz noktada memleketin çivisi çıkmış. Türkiye resmi, her zaman bütçedeki rakamlara, istatistiklere bakarak anlayamazsınız. En çok izlenen gündüz kuşağı programlarına bakın; ahlaksızlık, dolandırıcılık, katiller, hırsız, çocuk tecavüzü, aldatma, fuhuş, kadına şiddet var. Ahlaki çöküntüyü ve yoksulluğu bu programlarda görebilirsiniz. Bu programlarda sizin Bakanların görevini başkaları almış durumda. Adalet Bakanı Müge Anlı, İçişleri Bakanı Esra Erol, Aile Bakanı Didem Arslan. Sizin yapamadığınız görevi onlar yapıyor. Bu programlarda ahlaki çöküntü açıkça göz önüne sererken yoksulluğu da görmemiz mümkün. Adam diyor ki, 'Kaynanama tüp fırlatacaktım, tüp pahalı diye vazgeçtim.' Bir adam çıkmış televizyona, diyor ki; 'Karım beni satıyor. Turşuya, salçaya, bibere satıyor' diyor.

"BİRAZ DA AK PARTİLİLER, DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALLAH'A YAKIN OLSUN"

Bu memlekette enflasyon düzelir iyi bir ekonomi yönetimi gelirse, işsizlik azalır, namuslu insanlar gelirse ama ahlak yok olmuş durumda. En büyük problemimiz tekrar ahlakı egemen kılmak. Çalan çaldığından, yapan yaptığından utanmıyor. Avrupa ülkeleri vize vermiyor. Bizden 30 yıl geride olan Polonya vize vermiyor. Papua Yeni Gine, Pakistan, Angola demokrasi liginde bizim önümüzde. Bir Diyanet İşleri Başkanlığı var, hiçbir zaman siyasetin konusu olmamıştı ama bir başkan geldi ki, diyor ki; 'Bana bir algıyı çok gördüler.' Diyor ki Diyanet, 'Fiyatları tayin eden, darlık ve bollukları veren Allah'tır. Fakirlik Allah'a yakın olmaktır.' Biraz da AK Partililer, Diyanet İşleri Başkanı olsun. Demiyor ki, 'Rüşvet haramdır, alan da veren de namussuzdur' demiyor, kendi şatafatına devam ediyor."

Kaynak: ANKA / Umut Halavart - Politika
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