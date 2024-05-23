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CHP Kula Gençlik Kolları Başkanı Mürsel Mert Ercan'ın yerine Hurşit İnce getirildi

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kula Gençlik Kolları Başkanı Mürsel Mert Ercan'ın yaş haddinin dolması sebebiyle istifa etmesinin ardından başkanlık görevine Hurşit İnce getirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kula Gençlik Kolları Başkanı Mürsel Mert Ercan'ın yaş haddinin dolması sebebiyle istifa etmesinin ardından başkanlık görevine Hurşit İnce getirildi.

Yaklaşık 3 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi Kula Gençlik Kolları Başkanı olarak görev yapan Mürsel Mert Ercan'ın yaş haddinin dolması sebebiyle istifa etmesinin ardından başkanlık görevine İlçe Başkanı Kadir Girgin ve yönetiminin oluruyla Hurşit İnce getirildi. Üzerine düşen sorumluluğun farkında olduğunu dile getirerek, bu göreve layık olmaya çalışacağını ifade eden Başkan İnce, "Bizleri bu göreve layık gören parti büyüklerime, ilçe başkanıma ve yönetimine çok teşekkür ederim. Mürsel Mert Ercan başkanımıza şimdiye kadar göstermiş olduğu özverili çalışmalarından dolayı kendisine ve yönetimine çok teşekkür ederim. Üzerimize düşen sorumluluğun farkındayım. Bu inanç ve heyecanla, tüm gücümüzle partimize ve halkımıza hizmet etmeye hazırım. Heyecanımız yüksek gençliğimiz var." ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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