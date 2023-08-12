CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı Pazar Yeri Yangın Yeri Kampanyası Devam Ediyor

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı, Manisa ve Artvin'de pazarcıları ve alışveriş yapan halkı ziyaret ederek artan meyve sebze fiyatlarına ve alım gücünün düşmesine tepki gösterdi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı "Pazar Yeri Yangın Yeri" kampanyası kapsamında bu kez de Manisa ve Artvin'de pazarcıları ve alışveriş yapan halkı ziyaret etti. HP Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Sadiye Uysal'ın konuştuğu pazarcı, "Bu mazottan dolayı kaynaklanıyor, herkesin bahanesi mazot, Bursa'dan, Anamur'dan, Antalya'dan araba geliyor, mazot… Bir an önce müdahale etmeleri gerekiyor. Bu şekilde gitmiyor" dedi. CHP Artvin İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Yavuz Dinç'in sohbet ettiği pazarcı da "Alım gücü düştü vatandaşın biz de hevesli çalışamıyoruz. Gelen poşetini doldurup gidemediği için de hem üretici hem de tüketici memnun değil" diye konuştu.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı artan meyve sebze sebepleri nedeniyle halkın alım gücünün düşmesini protesto etmeye devam ediyor. 81 il 973 ilçede stantlar açan CHP Kadın Kolları, kadınların kışa hazırlık için alışveriş yapması gereken bu süreçte akşama pişirecek yemeklik alamamasına vurgu yapıyor. Bu kapsamda CHP Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Sadiye Uysal ve CHP Artvin İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Yavuz Dinç, pazarcı ve alışveriş yapan yurttaşlarla sohbet etti.

"SEFİLLERİ OYNUYORUZ AÇIZ"

CHP Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Sadiye Uysal'ın perşembe pazarında konuştuğu kadın, "Zam yağmurundan korunmak için şemsiye açtık. Kışa hiç fasulye yiyemeyeceğiz" dedi. Başka bir yurttaş da "Sefilleri oynuyoruz açız, millet yerden topluyor pazar toplandıktan sonra, böyle bir şey olabilir mi? Bu pahalılık ne yani" diye artan gıda enflasyonuna tepki gösterdi.

"ÜZÜMÜ 10 LİRADAN ALIRKEN ŞU AN 35 LİRA"

Bazı pazarcılar da "İnsanlar evine bir şey götüremiyor", "Pasaport çıkardım, yurtdışına gideceğim", "Ürünlerde iklimin getirdiği şartlardan dolayı kıtlık da var ama yakıtın pahalılığından dolayı ürünlere de bunlar etki ediyor", "Hale gidin deste deste para verin buraya yaprak yaprak para toplayın", "Zamları görüyorsunuz, üzümü 10 liradan alırken şu an 35 lira" diye konuştu.

"AKARYAKIT ZAMLARINA BİR AN ÖNCE MÜDAHALE ETMELERİ GEREKİYOR"

Mazot fiyatlarından şikayetçi olan pazarcı da "Bu mazottan dolayı kaynaklanıyor, herkesin bahanesi mazot, Bursa'dan, Anamur'dan, Antalya'dan araba geliyor, mazot… Bir an önce müdahale etmeleri gerekiyor. Bu şekilde gitmiyor, şu an diyorlar ki 4 lira mazota zam gelecek, zam gelmeden fiyatların hepsine zam geliyor" ifadelerini kullandı.

Başkan Uysal da şunları dile getirdi:

"ALIM GÜCÜ DÜŞMÜŞ, ZAMMI DA YOKSULUN ÜSTÜNE YÜKLEMİŞLER"

"Pazar yerinde durum vahim, alım gücü düşmüş, zammı da yoksulun üstüne yüklemişler. Sarayın günlük harcırahı 18 milyon, 18 milyona kaç tane ailemiz doyar hepiniz biliyorsunuz. Artık Erdoğan halkına bir dönsün, bir dinlesin. Artık evimizde yemek pişiremiyoruz, bir fasulye olmuş 100-120 lira. Pişirmeye kalktın mı 250 liraya bir tencere kaynıyor."

CHP Artvin İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Yavuz Dinç'in konuştuğu pazarcı Hülya Dokur da alım gücünün düşüklüğüne dikkat çekerek şunları belirtti:

"GELEN POŞETİNİ DOLDURUP GİDEMEDİĞİ İÇİN DE HEM ÜRETİCİ HEM DE TÜKETİCİ MEMNUN DEĞİL"

"Ürettiğimizin maliyeti farklı satış fiyatımız… 35'ten yukarı biz ürüne fiyat diyemiyoruz, 30'dan aşağısı da bizi korutmuyor. Aldığımız ürünler zaten köyden buraya gelece kadar fiyatlarımız değerini kaybediyor. Alım gücü düştü vatandaşın biz de hevesli çalışamıyoruz. Gelen poşetini doldurup gidemediği için de hem üretici hem de tüketici memnun değil diyoruz. Vatandaşın alım gücü olmadığı için önceden 4-5 kilo aldığı şeyi yarım kilo, 1 kilo alıyor çünkü petrole yansıdığı gibi kimsenin maaşına, üreticiye yansımıyor. Hep gider olduğu için de herkese yetmiyor" dedi.