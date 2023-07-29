CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka: '6284 sayılı yasa kırmızı çizgimizdir'

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Yasası'nın kırmızı çizgi olduğunu belirterek, yasaya dokunulmaması gerektiğini vurguladı. Nazlıaka, kadın haklarına yönelik basın açıklaması yaptıklarını ve AKP'nin kadın haklarını gasp etmemesi gerektiğini söyledi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Yasası kırmızı çizgimizdir, ona asla dokunamazsınız, dokundurtmayacağız." dedi.

Nazlıaka, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, kadınlara yönelik hak gasplarını dile getirmek için bugün 81 il ve 973 ilçede eş zamanlı basın açıklaması yaptıklarını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın, 6284 sayılı yasa ve süresiz nafakayla ilgili açıklamalarını anımsatan Nazlıaka, Göktaş'ın bu yasayla ilgili yanlış bir kanıya sahip olduğunu savundu. Nazlıaka, "6284, kadına yönelik şiddeti önleme noktasında önemli bir yasadır. Bu yasayı budamaya kalkan tüm AKP temsilcilerine, tüm hükümet yetkililerine, tüm Cumhur İttifakı bileşenleri temsilcilerine sesleniyoruz, 6284 bizim kırmızı çizgimizdir, ona asla dokunamazsınız, dokundurtmayacağız, buna izin vermeyeceğiz. Artık kadınların haklarını daha fazla gasbetmeyin." ifadelerini kullandı.

"Yasada 'mağdurun bayanı esastır' deniliyor"

Yasayla ilgili "kadının beyanı esastır" ifadesi etrafında kara propaganda yürütüldüğünü söyleyen Nazlıaka, "Olmayan bir mağduriyet yalanıyla bir algı operasyonu yürütülmeye çalışılıyor. Diyorlar ki 'kadının beyanı ya doğru değilse'. Yasada, 'kadının beyanı esastır' diye bir ifade yok. 'Mağdurun bayanı esastır' deniliyor. Yani mağdur bir erkek de olabilir." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile aile birliğini koruma konusunda bir mutabakata varıldığı yönündeki açıklamasını anımsatan Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Dünün FETÖ finansmanı olan, 15 Temmuz darbe girişiminin finansörü olan BAE, bugün AKP'nin yeniden dostu olmuş ve aile birliğinin korunması konusunda bir sözlü mutabakat yapılmış. Görünen Türkiye'deki ailelerinin birliğini korumak gibi bir konu BAE'ye kalmış. BAE gibi monarşiyle yönetilip bizim ülkemizi örnek alması gereken bir ülkeye biz yuvalarımıza, damarlarımıza girme imkanı sunacağız öyle mi? AKP tarafından dünün düşmanı, bugünün en sadık dostu ilan BAE'nin damarlarımıza kadar sızmasına asla izin vermeyeceğiz."

"Kadınların tarafında yer almaya davet ediyoruz"

Nafakayla ilgili TÜİK verilerini hatırlatan Nazlıaka, kadınların sadece yüzde 2'sinin 2 bin liranın üzerinde, yüzde 66'sının ise 500 liranın altında nafaka aldığına işaret etti.

Bağlanan nafakaların yüzde 50,7'sinin ödenmediğine dikkati çeken Nazlıaka, rakam çok düşük olduğu için çoğunlukla hak arayış mücadelesine gidilmediğini söyledi. Nazlıaka, "Bu kadar dillerine doladıkları yoksulluk nafakasıyla ilgili tablo budur. 'Bir gün evli kalıyor, ömür boyu nafaka alıyor' yalanı... TÜİK bile 'bu bir yalandır' niteliğinde bir veriyi huzurlarınıza getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Nazlıaka, 2020'ye göre bir yıl ve altında evli kalanların oranının sadece yüzde 2,2 olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Mevcut durum bu kadar netken, Bakan Göktaş kadınların yoksulluk nafakasına göz dikemez. 'Kadınların yoksulluğunu nasıl ortadan kaldırabilirim' diye düşüneceğine bu cümleleri kuramaz. Eğer bu mağduriyetin giderilmesi konusunda samimiyse elini taşın altına koysun, kadın yoksulluğuyla ilgili çalışmalar yapsın. Kendisini kadınların tarafında yer almaya davet ediyoruz. Erkeklerle empati kuracağına, yoksul kadınlarla empati kurmaya davet ediyoruz. AKP iktidarına da sesleniyoruz, yasalara dokunmayın, uygulayın. Kadınların haklarını gasp etmenize asla ve asla izin vermeyeceğiz. Artık kadınların kazanılmış haklarına göz dikmeyin."