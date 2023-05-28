CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu oyunu kullandı

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylaması için, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu eşi Duygu Aslanoğlu ile birlikte oyunu kullanmak üzere sandık başındaydı.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylaması için, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu eşi Duygu Aslanoğlu ile birlikte oyunu kullanmak üzere sandık başındaydı.

Aslanoğlu çifti Balçova İmam Hatip Anadolu Lisesindeki 1116 numaralı sandıkta oylarını kullandı. Oy kullandığı okuldaki sandık görevlilerine başarılar dileyen Şenol Aslanoğlu yaptığı açıklamada, İzmirlileri sandığa çağırdı ve milli irade vurgusu yaptı.

Aslanoğlu "Cumhuriyet tarihimizde ilk kez ikinci tur heyecanı yaşıyoruz. Halkımızın ilk turda olduğu gibi sandıklara ilgisinin yoğun olduğu görmek mutluluk verici. Sadece tek bir pusula ile oy kullanıldığı için hem işlem daha kısa sürüyor hem yığılma, bekleme olmuyor. Tüm İzmirli hemşehrilerimizi oylarını kullanmaya, sandıklara sahip çıkmaya, eşini dostunu, akrabasını da alarak veya ikna ederek sandık başına gitmeye davet ediyorum. Yine tüm hemşehrilerimizi saat 17.00'de oy kullandıkları sandıklarda, oy sayım işlemlerini takip etmeye, oylarına sahip çıkmaya çağırıyorum. Milletin iradesi ne kadar çok sandığa yansırsa, demokrasimiz o kadar güçlenecektir" dedi.