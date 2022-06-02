CHP Grup Başkanvekili Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Haberler

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Milletvekillerimizi, yarından itibaren Hakkari'den Şırnak'a, Edirne'den Trabzon'a 51 ile gönderiyoruz. Milletvekillerimiz gittikleri yerlerde insanlarımızın sorunlarını, beklentilerini dinleyecekler; çözüm önerilerimizi, aldığımız kararları anlatacaklar." dedi.

Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ülkenin en önemli sorununun ekonomi olduğunu, gidişatın da kötü göründüğünü söyledi. Dolar/TL kuruna bakıldığında eylülden bu yana Türk lirasında yüzde 50 değer kaybı oluştuğunu anlatan Özkoç, bunun yanı sıra her şeye zam geldiğini, artan enflasyon karşısında halkın geçinmekte zorlandığını belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) geçen aya ilişkin enflasyon verilerini yarın açıklayacağını hatırlatan Özkoç, tahminlere göre mayıs ayı tüketici enflasyonunun TÜİK verileriyle yüzde 80'i aşacağını ifade etti.

Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından işsizliğin, cari açığın azalacağı; ekonomik parametrelerin pozitif yönde ivmeleneceği söylemlerini dile getirdiğini aktararak yeni sistemin ardından işsizliğin, enflasyonun, cari açığın, borçların arttığını; Merkez Bankası rezervlerinin ise azaldığını savundu. Özkoç, "Bütün bunlar Erdoğan'ın kibri yüzünden oluyor. Tamamen bilimin, ekonomide kendini kanıtlayan insanların dışında, 'Ekonomistim.' deyip Türkiye'ye dayattığı ekonomi modeli yüzünden Türkiye geriye gidiyor. Türkiye'de, hukukun üstünlüğü olması gerekirken, yok. Erdoğan artık kendisinin de yönetemediği kibrinin önde koştuğu bir bataklık içinde. Hepimizi ondan kurtaracak tek yol kaldı, Millet İttifakı'nın yolu." sözlerini sarf etti.

İktidara gelmeleri halinde ülkede hukukun üstünlüğünü tesis edeceklerini, böylece piyasalarda güven oluşacağını ve ekonominin olumlu seyredeceğini söyleyen Özkoç, bu süreçte Türk lirasının değer kazanacağını, enflasyonun da düşeceğini belirtti. Özkoç, öte yandan işsizliğin de kısa sürede azalacağını ve ülkeye huzuru getireceklerini anlattı. Engin Özkoç, "Milletvekillerimizi, yarından itibaren Hakkari'den Şırnak'a, Edirne'den Trabzon'a 51 ile gönderiyoruz. Milletvekillerimiz gittikleri yerlerde insanlarımızın sorunlarını, beklentilerini dinleyecekler, çözüm önerilerimizi, aldığımız kararları anlatacaklar. Onlarla kucaklaşacaklar ve buraya gelecekler. Genel Kurulda, doğru bildiğimiz ekonomik modeli haykırarak tüm dünyaya duyuracağız. Onlara da çalışmalarında başarılar diliyorum." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomik sorunların bu kadar arttığı bir dönemde, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda ekonomiye ilişkin çözüm önerilerini dile getirmek yerine "insanlara hakaret" ettiğini savundu.

Özkoç, Erdoğan'ın, 11 Haziran 2013'te "Elimizde görüntüler var, milletim görecek" dediğini, aradan 9 yıl geçtiğini ancak hala görüntülerin yayınlanmasını beklediklerini ifade etti.

Engin Özkoç, iktidarın, kendi yandaşlarının ve emirlerini yerine getiren kadroların arkasında durduğunu savunarak "Bir zamanlar FETÖ'nün bir numaralı savcısı Zekeriya Öz'ün arkasında duran Erdoğan, şimdi 'AKP'nin Zekeriya Öz'ü olan Akın Gürlek'in arkasında dimdik durmaya devam ediyor. Akın Gürlek, İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu, Berberoğlu'nu yargılayan birisi. 14. Ağır Ceza Mahkemesi başkanıydı. HSK atama kriterlerinde 'AYM kararlarına uymayan bir kişi terfi alamaz.' diyor. Akın Gürlek alır. Neden? Akın Gürlek, Erdoğan ve Soylu'nun bütün hukuksuz taleplerini karşılayan tek kişi. Aynı zamanda AYM kararlarına uymayan birisi. Buna rağmen ilk önce birinci sınıf hakimliğe yükseltildi, şimdi de Adalet Bakan Yardımcısı oldu." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ana muhalefet için "yavru muhalefet" dediğini de anlatan Özkoç, "Oylarını tüketmiş, itibarını yok etmiş, içte ve dışta bir saygınlığı kalmamış bir partinin lideri olarak; yükselen, milletin umudu haline gelen bir siyasi partiyi o kibirli haliyle sözde küçümsüyor. Milletini nasıl küçümsediyse milletini temsil eden siyasi partileri de küçümseyerek sesleniyor." şeklinde konuştu.

"İnsanları kucaklayan bir yerel yönetim uygulaması var"

Özkoç, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönelttiği sorulara yanıt veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "erken seçim" çağrısında bulunduğu belirtilerek değerlendirmesinin sorulması üzerine Özkoç, Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'na, bir televizyon kanalında sorularını sormasını istedi.

Engin Özkoç, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın, Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş hakkındaki sözlerine yönelik eleştirilerinin anımsatılması üzerine şunları söyledi:

"Başka bir siyasi parti, biz başka bir siyasi partiyiz. Siyasetimizi, başka bir siyasi partinin öngörüleri doğrultusunda yapmıyoruz. Kendi öngörülerimiz, birikimlerimiz, doğrularımız üzerinde siyaset yürütüyoruz. Bu siyaseti yürütürken ne bir başka siyasi partiyi ne de başka düşünen insanları ayrıştırıyoruz. Herkesi kucaklayarak birlikte siyaset yapmanın ne kadar değerli, önemli olduğunu söylüyoruz. Bunu kendi politikalarımızla gösteriyoruz. Türkiye'de insanları ayrıştıran değil, kucaklayan bir yerel yönetim uygulaması var. O yüzden doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam ediyoruz. Doğru bildiğimiz yolda yürürken büyük bir muhalefet cephesinin Türkiye'nin geleceğiyle ilgili birlikte hareket etmesinin ne kadar değerli olduğunu ifade ediyoruz."

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu'nun, bu konuda, "Biz Kılıçdaroğlu ile aynı yerden bakmak zorunda değiliz. Biz koalisyon ortağı değiliz." dediği belirtilerek görüşünün sorulmasına karşılık Özkoç, "Saygı duyuyoruz." yanıtını verdi.