CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: Deprem davalarında hukuki yanlışlar yapılıyor

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından açılan davalara ilişkin, "Davaların neredeyse tamamı taksirli suçlardan açılıyor. Bu büyük hukuki bir yanlış. Olası kast söz konusudur." dedi.

Emir, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlerin yakınlarının oluşturduğu "Adalet Peşinde Aileleri Platformu" üyeleriyle Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Depremlerin üzerinden uzun bir süre geçtiğini belirten Emir, bilirkişi raporlarının özensiz hazırlandığını söyledi.

Murat Emir, ailelerin delillerin doğru değerlendirilmesini istediğini dile getirdi.

Ailelerin seslerini duyurmaya çalıştığına işaret eden Emir, "Bir kısım müteahhitler firari. Suçunu, kolon kestiğini, kum yerine deniz kumu kullandığını, çimentoyu eksik yaptığını, projeyi bozduğunu biliyor, ilk günden firar." dedi.

Emir, ailelerin adalet beklediğini, firari sorumlular hakkında kırmızı bülten çıkarılmasını talep ettiğini bildirerek, şöyle devam etti:

"Davaların neredeyse tamamı taksirli suçlardan açılıyor. Bu büyük hukuki bir yanlış. Kolonu kesiyor, kasten bilerek imar planlarını bozuyor ve değiştiriyor, yeteri kadar demir, çimento kullanmıyor, teknik eksiklikler yapıyor, binanın depremde çökeceği apaçık ortada ama sadece taksirli suçlardan yargılanıyor. Bu kabul edilemez. En azından belirli durumlar için olası kasttan yargılanmaları gerekir. Burada olası kast söz konusudur."

CHP Grup Başkanvekili Emir, gerekli denetimleri yapmayan kamu görevlilerinin de yargılanması gerektiğini kaydetti.