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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü'nü Memnuniyetle Karşıladı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 11 Temmuz'u Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü ilan etmesinden büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Özel, unutulan soykırımın tekrarlanabileceğine dikkat çekti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 11 Temmuz'u Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü ilan etmesinden büyük memnuniyet duydum. Aliya İzzetbegoviç'in de söylediği gibi, unutulan soykırım tekrarlanır." ifadelerini kullandı.

Özel, sosyal medya hesabından, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 11 Temmuz'un "Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü" ilan edilmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Özgür Özel, paylaşımında "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 11 Temmuz 1995'te yaşananları 'soykırım' olarak nitelendirerek, 11 Temmuz'u Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü olarak ilan etmesinden büyük memnuniyet duydum. Aliya İzzetbegoviç'in de söylediği gibi, unutulan soykırım tekrarlanır." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Politika

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