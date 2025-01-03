CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Geçim Olmazsa Seçim Olur!'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Yüzde 11'le, yüzde 15'le geçim olmaz, 22 bin lira asgari ücretle geçim olmaz, 14 bin lira emekli maaşıyla geçim olmaz. Geçim olmazsa seçim olur." dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Ardahan'a gelen Özel, CHP İl Başkanlığına ve Kongre Caddesi'ndeki esnafa ziyaret gerçekleştirdi.

Özgür Özel, daha sonra Ardahan Belediyesinin önünde soğuk havada vatandaşlara hitap etti.

Bölgede hayvancılık yapanlarla sohbet ettiğini söyleyen Özel, şöyle konuştu:

"Diyorlar ki 'Biz, aslında bütün Türkiye'yi doyururuz, kendi karnımızı da doyururuz ama yurt dışından, ta Güney Amerika ülkelerinden angusların gelmesi, bunlara destek verilmesi, bunlardan zaman zaman verginin sıfırlanması bizi perişan etti. Onlara destek yerine Ardahan'daki hayvancılıkla ve arıcılıkla uğraşanlara, süt üretenlere, süt ürünlerinden şehrini ve kendini geçindirmeye çalışanlara destek olunması lazım.' Diyorlar ki '2025'te 525 bin hayvan ithalatına daha izin verildi, Resmi Gazete'de yayımlandı, bu bizim idam fermanımız demek.' Buradan Sayın Erdoğan'ı bir kez daha uyarıyorum, eksi 16-17 derecede bu insanlar sana sesini duyuramadıkları için burada toplandılar. 'Yap' demiyorum yapmayacaksın, 'O ithalatı engelle' demiyorum, söz verdin, yandaşlarını zengin edeceksin ama CHP ilk sandıkta gelecek, ithalatı yasaklayacak, o kaynakları Ardahan'ın hayvancısına, çiftçisine aktaracak, bu insanların yüzünü güldürecek, söz veriyoruz."

Son 20 yılda çiftçi sayısındaki nüfusun artmasına rağmen hayvan sayısının düştüğünü dile getiren Özel, çiftçilerin yaş ortalamasının 35'ten 58'e yükseldiğini belirtti.

Deniz Baykal'ın çağrısıyla yıllar önce AK Parti ile CHP'nin ortak oylarıyla çiftçiler için kanun çıkarıldığını anlatan Özel, "Çıkan kanuna göre gayrisafi milli hasılanın yüzde 1'i çiftçiye destekleme olarak dağıtılacaktı. Bu sene bütçe geldi, gayrisafi milli hasıla belli oldu. Bu paranın yüzde 1'i, 615 milyar lira ama çiftçiye destek için ayrılan para 135 milyar lira. Kendi çıkardığı kanuna kendi uymayan, verdiği sözü kendi tutmayanlar, sizlerin hak ettiği desteklemenin 5'te 1'ini bütçeye koydular yani bütçenin tamamı harcansa, tamamı çiftçiye verilse, verilen sözün 5'te 1'i tutulacak. Bu, kendi çıkardığı kanuna uymayanları da size şikayet ediyoruz." diye konuştu.

Emekli maaşları ve enflasyon

Emekli maaşlarına değinen Özel, şöyle devam etti:

"Erdoğan, 'Emeklileri ve asgari ücretliyi enflasyona ezdirmedim.' diyor, maalesef doğru söylemiyor. Tayyip Bey gelmeden önce onun hep kötülediği üçlü koalisyon döneminde, rahmetli Ecevit'in o beğenmediği son döneminde en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Bugün asgari ücret yetersiz ama 22 bin lira. 1,5 asgari ücret olsa emekli maaşı 33 bin lira olacak. Bugün 12 bin 500 lirayı 14 bin lira yapmaya hazırlanıyorlar. 14 bin lira en düşük emekli maaşı değildir, emekliyi düşkün hale getirme, aç bırakma, sefalete mahkum etme maaşıdır. Asgari ücrette 17 bin lirayı bir yıl boyunca zamlamadılar. Neymiş efendim, asgari ücrete zam yaparsak enflasyon artarmış, hayatımda duyduğum en büyük yalan. Merkez Bankası hesaplamış, asgari ücret yüzde 1 artınca enflasyon 10 binde 7 artıyor. Enflasyonu, elektriğe ve doğal gaza zam yaparken düşürmezsen, ÖTV ve KDV'yi düşürmezsen enflasyon düşmez."

"Geçen sene 17 bin liralık asgari ücrete bir yıl boyunca bir kuruş zam yapmadılar, enflasyon çıktı yine yüzde 50." diyen Özel, şöyle konuştu:

"Bugün enflasyonu yüzde 1 olarak açıkladılar. Bugün açıklanan enflasyon, toplam enflasyona etki edecek. Yüzde 2,5 çıksa iki puan fazla zam verecek emekliye, yüzde 12 değil 11 vermek, 16 değil 15 vermek için. Bugün enflasyonu geçen sene olduğu gibi bütün zamlar, 1 Ocak'tan geçerli, enflasyon yüzde 1 dediler. Yine SSK emeklisinin, devlet memurluğundan emekli olanın, Bağ-Kur emeklisinin cebinden para çaldılar. Yüzde 11'le, yüzde 15'le geçim olmaz, 22 bin lira asgari ücretle geçim olmaz, 14 bin lira emekli maaşıyla geçim olmaz. Geçim olmazsa seçim olur."

Özgür Özel, bugün Ardahan'da, yarın Kars'ta, sonraki günlerde Erzurum, Konya, Mersin ve Kahramanmaraş'ta olacaklarını söyledi.

Konuşmanın ardından Ardahan Belediyesini ziyaret eden Özel, Belediye Başkanı Demir'den çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Ziyaretlerde CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu da bulundu.